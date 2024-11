Sigue el culebrón que puede hacer romper a Axel Kicillof con un socio clave

La novela sobre la continuidad del ministro de Transporte, Jorge D'Onofrio, en el gabinete de la Provincia de Buenos Aires ya lleva dos meses y a pesar la inmediatez anunciada desde agosto, el cambio o su dimisión no llegan. Mientras tanto, Sergio Massa espera que le cumplan con lo charlado sino lo que sigue es fácil de vaticinar. El excandidato presidencial se aliará con Máximo Kirchner y con eso la mayoría de los legisladores, hoy oficialistas, profundizarán su distancia con el gobernador y todo lo que éste quiera proponer no saldrá o tardará más de lo que Axel Kicillof desearía.

La situación está generando un innecesario desgaste en la gestión de Axel Kicillof quien el viernes, culposo, no había subido ninguna foto de la actividad que había compartido con su funcionario dentro de una visita integral a Carmen de Patagones. Recién a última hora, cuando por diferentes redes sociales se informó y mostró que habían compartido ámbito y momento, la prensa oficial de la Gobernación dispuso dar a conocer la que el ministro había estado por ahí.

También provoca mayor tirantez con el exjefe político de D'Onofrio. Sergio Massa, quien lo había propuesto hace casi tres años como parte de su negociación en el extinto Frente de Todos, cuando Kicillof abrió el Ministerio de Obras Públicas que en 2022 manejaba Leonardo Nardini. El escaso feeling con el actual intendente de Malvinas Argentinas hizo que Kicillof no tuviera ningún problema en desdoblar esa cartera y pagar un compromiso político.

La mujer del ministro, Claudia Pombo, fue desplazada de la Presidencia del Concejo Deliberante de Pilar. La decisión fue tomada por el intendente Federico Achaval, con quien Massa ha tenido alguna diferencia en el pasado reciente. Sin embargo, la decisión de los concejales tuvo que ver con las denuncias públicas que la involucraban en una trama de enriquecimiento ilícito que se está investigando.

"Que yo sepa, la decisión del Concejo, que por supuesto nace desde nuestro intendente, no fue consultada con el gobernador", le dijeron a MDZ autoridades cercanas a Achaval. La pregunta contenía una obviedad. Si un intendente dispone la separación de la pareja, era natural que lo siguiente sería la salida de su jefe político. Pero esto no pasó.

Ante una consulta sobre la actividad en Carmen de Patagones, desde la Gobernación no supieron confirmar si el ministro iba a ser de la partida. Horas después había dos versiones. Las fuentes cercanas a Kicillof decían que no estaba mientras que las de Transporte sí.

Las primeras publicaciones también daban lugar a las dudas. Ninguna de las publicaciones en X realizadas por el gobernador no mostraban ni mencionaban a D'Onofrio. Luego que el municipio difundiera fotos con el funcionario presente, la información oficial puso al ministro como parte de la comitiva.

"Preguntale a Carli Bianco", dijo un miembro del oficialismo provincial sobre por qué motivo aún mantienen al funcionario con el costo político que eso le significa al gobernador sobre quien nadie duda de su honestidad. ¿Por qué habría que preguntarle al secretario de Gobierno y hombre de confianza extrema del gobernador? Los mal pensados creen que lo sostiene porque el responsable de Transporte, al momento de retirarse de la tutela de Sergio Massa, empezó a referenciarse en su par de Gobierno.

¿Por qué entró en desgracia D'Onofrio? Hace un año, un puñado de jueces de falta municipales se quejaron airadamente porque varias multas registradas en sus distritos terminaban siendo salvadas sin costo o con una mínima cifra, por algunos jueces dependientes directamente de la fiscalización provincial.

A los denunciantes les llamó la atención que siempre fueran de los mismos juzgados donde se blanqueaban las demandas. Esa recaudación, que se calcula sería de más de 5.000 millones de pesos mensuales, nunca llegaban a las arcas provinciales y menos las municipales.

Axel Kicillof habló del tema con Massa en varias oportunidades. Hace más de un mes, el creador del Frente Renovador le dio el nombre de Ariel Ciano para su reemplazo. Pero aún no tomó ninguna decisión. Al parecer, el gobernador estaría esperando que Massa le pida a su exreferente político que de un paso al costado. Lo que sucede es que D'Onofrio no es su funcionario, sino que es parte del Gabinete provincial. Y es el gobernador quien tiene que tomar la decisión.

"Quien no puede lo menos, no puede lo más", volvió a decir al intendente que hace una semana habló con este medio y expresó las dudas que él tenía sobre la posible ruptura del gobernador con su mentora política, Cristina Fernández de Kirchner. Por eso muchos dudan porque "si no puede echar a un ministro que nadie respalda, imagínate si puede ir a una guerra".

En su defensa, un secretario que lo escuchó hablar de ese y otros temas, aclaró: "El gobernador cree que mucho de lo que se le imputa en cuanto a la función lo exageran producto de la discusión que tuvo con Massa. Además, está analizando otros cambios, y cree que puede esconder el elefante dentro de una manada de elefantes".