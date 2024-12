Ficha Limpia: el proyecto que generó dudas y enfrentó a Milei con la oposición

Meses atrás, pocos habrían apostado que un proyecto de ley enfrentaría al presidente, Javier Milei, con el sector de la posición que lo respaldó casi sin cuestionarlo en cada batalla que el líder libertario decidió emprender en el Congreso de la Nación. Sin embargo, esa alianza comenzó a resquebrajarse días atrás, cuando el proyecto de ley de Ficha Limpia, impulsado por la diputada del PRO, Silvia Lospennato, no pudo avanzar en la cámara baja al no conseguirse el quórum necesario por segunda vez en dos semanas para tratar la Ficha Limpia.

Caída la sesión, comenzaron las dudas, acusaciones, comunicados, enojos y cuestionamientos. A días de cumplirse el primer aniversario desde el arribo de Milei a la Casa Rosada, la novela legislativa sumó un nuevo capítulo hoy, cuando el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, defendió el accionar del gobierno y señaló que "el presidente cree que para derrotar al kirchnerismo y, particularmente, a Cristina Kirchner, su líder, hay que hacerlo en elecciones. Tiene que ver con eso. Que por intentar frenarla por otras vías no se genere una victimización que la capitalice otra vez. Por ahí no es así, pero el presidente piensa de esa manera: que al kirchnerismo hay que ganarle definitivamente en las urnas".

Enojo y bronca en el PRO.

Las declaraciones de uno de los hombres de confianza del presidente se produjeron tras los cuestionamientos de la oposición más cercana a la Rosada por lo ocurrido el jueves cuando, en una sesión que requería la presencia de 129 diputados, solo asistieron 116. Aún más enojo despertó la ausencia de los 8 legisladores de la Libertad Avanza, acción que potenció la ira de la propia Silvia Lospennato, quien no dudó en manifestar su frustración al esgrimir que “La política no se quiere regular a sí misma. Si hay algo que define a la casta, ese término que a muchos políticos nos molesta, es protegerse a sí misma. Querer para sí lo que no quiere para el resto”.

Y agregó: “No queremos políticos corruptos entre nosotros”.

En la vereda peronista eligieron el silencio. Convencidos sobre la hipótesis que plantea que la Ficha Limpia no es más que una estrategia para prescribir a Cristina Kirchner de las próximas elecciones, la golpeada dirigencia justicialista eligió mirar desde la tribuna el enfrentamiento entre el el Gobierno y sus aliados. Un poco de aire fresco entre tanto uppercut recibido en la arena de la política. O, tal vez, un cambio de figuritas con el oficialismo por los pliegos para completar las vacantes de la Corte Suprema. Creer o reventar.

¿Cristina candidata en 2025?

La situación generó un sinfín de idas y vueltas que mareó a propios y extraños. Es que tras la caída de la sesión y mientras el PRO copaba las tapas de los medios con declaraciones encendidas, el Gobierno salió a informar que impulsaría su propio proyecto. Incluso, la propia Lospennato se encargó de contar que había mantenido una conversación con el presidente. “Me dijo que quería trabajar junto a un proyecto de Ficha Limpia, que él apoyaba la iniciativa, algo que ya sabíamos porque lo expresó en marzo. Mencionó un tema técnico sobre los gobernadores y las justicias provinciales. Veremos de qué se trata”, explicó la legisladora. Horas más tarde, su propio partido publicó un duro comunicado contra la administración libertaria.

"Mientras los Diputados del PRO cumplieron con el mandato que nos dieron nuestros votantes, el Gobierno decidió estar del otro lado. Tenemos una enorme responsabilidad institucional que honraremos. No vamos a callar cuando se juega a favor de los corruptos", subrayó el texto que divulgó la fuerza política que dirige Mauricio Macri.

La polémica iba camino a desinflarse cuando Guillermo Francos decidió referirse a lo ocurrido en el Congreso y confirmar lo que viene ocurriendo desde hace meses: Milei quiere enfrentar a Cristina en las urnas y ganarle con los votos.