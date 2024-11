Javier Milei sonrió junto al Gabinete en medio de las ausencias de La Libertad Avanza por Ficha Limpia

El presidente Javier Milei y gran parte de los funcionarios del Gabinete nacional se mostraron sonrientes este jueves al mediodía luego de una reunión de trabajo en Casa Rosada.

El detalle fue una gran motosierra sobre la mesa con el jefe de Estado en el centro. En la herramienta puede leerse la frase "Las Fuerzas del Cielo".

El momento para hacer trascender los rostros felices de la mayoría de los funcionarios fotografiados fue particular. La imagen se dio a conocer minutos después de que se cayera la sesión para que avance el proyecto de "ficha limpia" en Diputados. Parte de la responsabilidad del bloqueo a la iniciativa la tuvieron 8 miembros del bloque de La Libertad Avanza: Álvaro Martínez, Pablo Ansaloni, Santiago Santurio, Lorena Macyszyn, Carolina Piparo, Emilia Orozco, Marcela Pagano (con licencia por embarazo) y José Peluc.

En la imagen se los ve sonrientes al presidente Javier Milei, rodeado por su hermana y secretaria general Karina, el jefe de Gabinete Guillermo Francos, la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, de Justicia Mariano Cúneo Libarona, Sandra Pettovello por Capital Humano, el titular de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, Gerardo Werthein (Relaciones Exteriores, Culto y Comercio Internacional), Mario Lugones (Salud), Luis Caputo (Economía), el vocero Manuel Adorni y el asesor estrella Santiago Caputo.

Pese a las ausencias de legisladores propios en Casa Rosada aseguran que se trata de un proyecto que se utiliza para "levantar la bandería", pero que en realidad "no le importa a nadie". "Nadie quiere ese proyecto", sentenció una alta fuente con acceso al despacho presidencial, según la agencia NA.

La reunión de Gabinete tuvo lugar en plena tensión con los gobernadores que reclaman la aprobación del Presupuesto 2025, y una serie de puntos que elevaron al Poder Ejecutivo que los considera "inadmisibles".

Si bien en los últimos días hubo avances de manera individual con varios mandatarios provinciales, la estrategia aliada de publicar un comunicado para presionar a la administración libertaria no cayó bien en Balcarce 50. "No hay 3.700 millones para sacar de ningún lado", aseguran, al tiempo que evitan precisar si ingresará o no al temario de sesiones extraordinarias que convocarán en los próximos días.