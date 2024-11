Presupuesto 2025: Alfredo Cornejo explicó los reclamos que los gobernadores aliados le hicieron a Milei

El gobernador Alfredo Cornejo redobló la apuesta en lo que refiere al reclamo que gobernadores radicales y del PRO plantearon al Gobierno nacional por los inconvenientes alrededor de la presentación del Presupuesto Nacional 2025. Este último martes, diferentes mandatarios provinciales firmaron un documento en el cual manifestaron su descontento en torno a cuatro puntos en específico. En ese orden, el mendocino sostuvo que se trata de cuestiones "racionales" y que no "las están pidiendo Axel Kicillof y La Cámpora", sino "gobernadores aliados".

Los 4 puntos que reclamaron los gobernadores UCR-PRO

1. Compensación del Consenso Fiscal: desde el primer trimestre del 2023 y durante todo el 2024, el Gobierno nacional ha actualizado las transferencias de la compensación en un porcentaje inferior al determinado por ley, generando una deuda para las jurisdicciones beneficiarias que se incrementa mes a mes.

2. Cajas de Jubilaciones no transferidas: Las provincias que conservan sus cajas previsionales aportan recursos a la ANSES, pero el Gobierno nacional ha incumplido con la normativa que lo obliga a financiar las cajas deficitarias. Esto genera una situación de inequidad fiscal entre las distintas provincias, afectando los sistemas previsionales, y generando un fuerte pasivo para los Tesoros Provinciales.

3. Impuesto a los Combustibles Líquidos: El Gobierno nacional recauda un impuesto coparticipable que tiene una serie de asignaciones específicas para destinos que han sido discontinuados (subsidios al transporte urbano) o cuya ejecución es poco clara. En este marco, dichas asignaciones específicas deberían eliminarse para que se ejecuten en obras prioritarias de infraestructura o en subsidios provinciales al transporte público de pasajeros.

4. Con la eliminación de los cargos jerárquicos de la AFIP, solicitamos al Gobierno nacional que se reduzca el aporte que realizan las provincias con sus recursos a los salarios y financiamiento de esa mega estructura ahora disuelta.

Cornejo instó al Gobierno a que busque una solución

Este miércoles, Alfredo Cornejo aseguró en su participación en la Cumbre Minera que "el Gobierno no ha querido tratar el Presupuesto nacional. Con la excusa de tener minoría parlamentaria -no lo estoy diciendo en forma peyorativa- está usando el Presupuesto de 2023, que fue desarrollado por Sergio Massa y Alberto Fernández. Si no se aprueba el Presupuesto que envió el Ejecutivo al Congreso, funcionará dos años sin presupuesto nuevo. Esto significa darle mucha discrecionalidad al Gobierno porque es obvio que hay alta inflación y que se recauda más de lo que dice el presupuesto 2023 y la mayor recaudación la usa el gobierno nacional a discreción, con lo cual para una reputación internacional y una reputación en los mercados que tanto le importa al Gobierno nacional -y coincido con ellos- deberían ser los primeros interesados en tener presupuesto nacional".

"Todas las cosas que le estamos pidiendo están en el marco del programa de Gobierno, no afectan el equilibrio fiscal y no hace que tengan que imprimir billetes. Tampoco afecta su reputación en los mercados internacionales. Son cosas bastante racionales y todas están encaminadas en apoyar al Gobierno. No lo están pidiendo Axel Kicillof y La Cámpora... se lo están pidiendo los gobernadores aliados, los que están apoyando al Gobierno", agregó el mandatario.

"Hasta aquí, el Gobierno ha sido inflexible, no ha querido ceder nada de eso y no ha querido tratar el presupuesto hasta aquí. Yo creo que en la Ley Bases tuvo una actitud muy buena que creo que fue positiva para la Argentina y se terminó en una ley que fue buena y que le permitió al gobierno mostrar gobernabilidad y fuerza, Yo creo que esta es una gran oportunidad para que el Gobierno haga eso", dijo Cornejo.

Y agregó: "Nosotros los gobernadores, que somos los que colaboramos con el gobierno y ayudamos convenciendo a diputados y senadores por su aprobación, los que estuvimos en el pacto de mayo, los diez que responden al radicalismo y al PRO, le estamos planteando modificaciones. No queremos que cambie el presupuesto totalmente. sino cambios menores. Por ejemplo, que distribuya el impuesto a los combustibles, que tiene una asignación específica por ley que la mayoría se la lleva el Gobierno nacional. También hacer caminos y subsidiar el transporte y resulta que el Gobierno nacional se ha retirado de su el transporte en el interior, ya que solamente está subsidiando el transporte del AMBA y los peajes con ese impuesto".

"Lo que proponemos es que si vos como Gobierno nacional te vas a quedar con esos recursos o se elimina el impuesto a los combustibles.-y es menos carga para los contribuyentes- o lo distribuís por el índice de coparticipación, donde las provincias se llevan 46% de ese impuesto, pero la nación se lleva el 54%. No es que desfinanciamos a la Nación. Y si te vas a retirar del subsidio al transporte, perfecto. Pero no tenés por qué quedarte con ese recurso. El impuesto al combustible es cazar en el zoológico como vulgarmente se dice", sumó el mandatario mendocino.

Y también planteó: "Si vas a eliminar la AFIP que se queda con el 1,9 de todos los recursos que financia, la vas a achicar y vas a cambiar una agencia por otra a ARCA, no te quedes con el 1,9... Si vas a ser más eficiente quedate con el 1,5 y obligate a ser más eficiente en la nueva ARCA y deja que ese 0,4 de los impuestos vaya a la masa coparticipable y se lo lleven las provincias". En tanto que Cornejo también reclamó compensaciones por el impuesto al cheque bajo la misma lógica.