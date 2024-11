Reforma sindical: tras el boicot del Gobierno, fracasó el intento del radicalismo y no habrá sesión

Luego del pacto entre el Gobierno nacional y la Confederación General del Trabajo (CGT) fracasó el intento del radicalismo de aprobar un proyecto de ley que reforme la norma de asociaciones sindicales. En el inicio de la sesión se juntaron sólo 111 diputados, lejos de los 129 que necesitan para abrir el debate en el recinto.

La Libertad Avanza obstaculizó el debate en la comisión de Legislación del Trabajo que impulsó Martín Tetaz en distintas situaciones. Desde no dar quórum para debatir hasta no firmar ningún despacho para que el dictamen radical no tenga validez. En la misma línea se comportó Unión por la Patria que con Sergio Palazzo a la cabeza, evitó por distintas vías que no haya sesión ni se trate el tema.

Así varios diputados y dirigentes gremiales reconocieron un pacto entre el Gobierno y la CGT. Esto se cristalizó el viernes pasado con la renuncia de Pablo Moyano a la conducción de la central obrera. El Gobierno así aspira a no tener más huelgas generales ni protestas callejeras.

Igualmente, La Libertad Avanza confirmó, luego de la reunión de Labora Parlamentaria, en la que quedó en claro que no iba a haber quórum, que sí bajaría al recinto. La gran mayoría de los diputados se hizo presente, salvo Marcela Pagano que está con licencia por embarazo, y otros dos diputados más. "Una vez que se aseguraron que no había quórum, decidieron bajar", deslizó una fuente parlamentaria.

Durante las expresiones en minoría diputados como Mónica Frade (Coalición Cívica) y Rodrigo De Loredo (UCR) denunciaron el acuerdo Milei-CGT. "Acordaron con los gordos (por los popes sindicales) para que ninguno moleste demasiado al otro", dijo la diputada de la Coalición Cívica.

Los diputados que bajaron al recinto en la sesión fallida fueron los del PRO, La Libertad Avanza, la UCR y Democracia Para Siempre. De Encuentro Federal solo estuvo Francisco Morchio, que responde al gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio.

El resto del bloque que responde a Miguel Pichetto decidió no bajar "porque no había ningún dictamen claro a tratar" e "iba a dejar un mal precedente". Sin embargo, el exsenador nacional fue uno de los que impulsó una reforma laboral en la Ley Bases mucho menos dañina para los gremios de lo que pedía el radicalismo.

Con este escenario, el proyecto para reformar los sindicatos va camino al naufragio. El sábado termina el período ordinario y todo indica que el Gobierno no sumará este tema a la agenda extraordinaria.

Noticia en desarrollo...