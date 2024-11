Los fantasmas que ahuyentó Cornejo al postular a Norma Llatser para la Corte

En las últimas semanas, el gobernador Alfredo Cornejo hizo público su malestar con las especulaciones que se generaron en torno a quién sería el reemplazante de Pedro Llorente en la Suprema Corte. El mandatario cargó contra los argumentos de la oposición para pedir que la elegida sea una mujer y las crónicas periodísticas que demandaban que no sea una persona con militancia partidaria en el oficialismo. Pero, a pesar de su enojo, finalmente propuso como jueza a la camarista Norma Llatser, que cumple con ambos requisitos.

Luego de enumerar el extenso currículum de su postulante, sin previo aviso, el gobernador volvió a cargar contra los que lo acusan de premiar "leales" con cargos vitalicios. "Completo diciendo que desde la política se han instalado muchas polémicas acerca de la integración de la Corte. Creo que es muy dañino a la institucionalidad de Mendoza tomarse con tanta liviandad estos temas, con meras opiniones y sin que nos circunscribamos a los hechos específicamente", aseveró, volviendo a traslucir su malestar.

A Alfredo Cornejo se lo critica puntualmente por la "cooptación" de la Justicia y los órganos de control de la provincia. Específicamente, se pone como ejemplo que su exministro de Gobierno, Dalmiro Garay, hoy es presidente de la Corte, mientras que el expresidente de la Cámara de Diputados, Néstor Parés; preside el Tribunal de Cuentas. En esa lista también aparecen el procurador de la Corte, Alejandro Gullé; la vocal del Tribunal de Cuentas, Liliana Muñoz y la contadora General de la provincia, Paula Allasino, entre otros. Hoy el jefe del Ejecutivo se encargó de ahuyentar esos fantasmas en los que, aclaró, él no cree.

"Ante todas las propuestas que hizo mi primer gobierno y las que hace el segundo gobierno, la acusación vulgar es que son partidarias. Ninguno de ellos ha tenido actuación partidaria, aunque no tendría absolutamente nada negativo que tuviesen actuaciones partidarias", manifestó el gobernador y se escudó en que en todo el mundo hay políticos en la Corte.

"Las Cortes del mundo reclutan sus jueces en ámbitos exactamente iguales donde los recluta el actual gobierno de Mendoza. Ya sea en la academia, o en la carrera judicial, o en la carrera política", advirtió y recordó que el actual presidente de la Corte Suprema de la Nación, Horacio Rosatti, fue intendente por el PJ en Santa Fe.

"No obstante eso, he preferido en mi propuesta no tengan origen partidario", manifestó este martes el gobernador de Mendoza intentando desterrar los cuestionamientos. "Es obvio que sí elegimos gente que tiene una orientación determinada en el derecho, porque es la concepción que tenemos para la administración de justicia. Cierro en este punto diciendo que solicito una discusión de alta intelectualidad y de alta institucionalidad a la hora de la evaluación de los pliegos", concluyó Alfredo Cornejo y pidió que el debate en el senado se dé con respeto y sin vulgarizar el debate. "Entiendo que estos temas deben ser tomados muy seriamente y no con una acusación que no tenga hechos que los respalden con el único fin de ensuciar esos procesos", finalizó.

Cornejo era libre de enviar el pliego de la persona que él quisiera sin importar que fuese mujer, hombre, militante o apartidario. Pero al optar por una mujer con amplia trayectoria en la Justicia y que no ha ocupado cargos públicos más allá de su pasado como abogada de la asesoría de gobierno, lo blinda de las acusaciones sobre el deterioro de la calidad institucional en Mendoza. Aunque para hacerlo, en definitiva, les haya terminado dando la razón.