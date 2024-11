La réplica de la UIA al faltazo de Javier Milei: "Queremos que nos respeten"

La Unión Industrial Argentina no dejó pasar la ausencia del presidente Javier Milei y el ministro de Economia, Luis Caputo, en la 30° Conferencia Industrial y le envió un claro mensaje al Gobierno: "Queremos que nos respeten; no es contra nosotros, es con nosotros".

Así habló el presidente de la organización industrial en la provincia de Buenos Aires, Martín Rappallini, que este año encabeza el evento de la UIA. "No queremos que nos protejan, queremos competir, pero es necesaria igualdad de condiciones", enfatizó el dueño de cerámicas Alberdi durante su intervención en el Centro de Convenciones de la Ciudad de Buenos Aires frente a alrededor de 1.100 empresarios del sector.

Los dichos de Rappallini llegaron en respuesta a la decisión de Milei y Caputo de no asistir al evento luego de que el titular de la UIA, Daniel Funes de Rioja, cuestionara la “apertura irracional e indiscriminada” de importaciones llevada adelante por el Ejecutivo y subrayara la necesidad de abordar de inmediato los problemas tributarios para evitar un impacto mayor en la industria.

En ese sentido, el industrial propuso promover "una industria productiva para un país competitivo" y argumentó que el sector en el país "tiene grandes estándares de competitividad puertas adentro y grandes problemas puertas afuera". "Nosotros competimos con el mundo, con países con otras reglas y otras condiciones, no pedimos privilegios, no queremos protección, queremos igualdad de condiciones para poder competir y es ante la falta de igualdad que necesitamos defendernos de los países que atacan con subsidios y que no cumplen con las reglas de juego internacionales", enfatizó Rappallini.

A su vez, el abogado acusó "ataques injustos al empresariado nacional" y remarcó que los industriales "son los que generan empleo y pagan impuestos". "Queremos respeto, como en los otros países; aportamos el 30% de la recaudación y el sector es el motor del crecimiento digno del país", afirmó, antes de proclamar: "Es con nosotros. No hay país en el mundo que crezca sin empresariado nacional pujante que lidere esa transformación".

Por parte del Gobierno nacional, el único representante que asistió al evento fue Juan Pazo, Secretario Coordinador de Producción de la Nación, quien participó de un conversatorio enfocado en la agenda de competitividad y desarrollo del sector industrial para los próximos cuatro años.

Sin embargo, el evento sí contó con la presencia de otras figuras políticas de peso como el jefe de Gobierno de la Ciudad, Jorge Macri, que "reconoció y valoró mucho" el rol de los empresarios del sector y subrayó que su gestión busca promover "una ciudad y un país pujantes y desarrollados en donde los industriales, como ustedes, puedan generar más empleo y producir con la libertad y la tranquilidad de que no va a haber un Estado persiguiéndolos o estigmatizándolos". También acudieron a la conferencia los gobernadores Martín Llaryora (Córdoba), Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Marcelo Orrego (San Juan) y Carlos Sadir (Jujuy).