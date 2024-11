Conferencia de la UIA: sin Javier Milei ni Luis Caputo, Jorge Macri pidió que "el Estado no estigmatice" a los industriales

El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, estuvo presente en la apertura de la de la 30ª Conferencia Industrial de la Unión Industrial Argentina (UIA). Las principales ausencias fueron las del presidente de la Nación, Javier Milei, y el ministro de Economía, Luis Caputo.

El evento se realiza en el Centro de Convenciones Buenos Aires y uno de los primeros oradores fue el mandatario de la Ciudad de Buenos Aires: "Mi desafío es gobernar el todo y permitirles a ustedes brillar, crecer, desarrollarse y enfrentar los desafíos que vienen", resumió Macri. En esa línea, destacó que en su gestión, "el rol principal es generar las mejores condiciones, facilitar y simplificar lo más posible regulaciones que quitan tiempo y ganas de emprender".

El jefe de Gobierno también hizo referencia a las necesidades porteñas pero también a nivel nacional, al no estar presentes Milei ni Caputo: "Queremos una ciudad y un país pujantes y desarrollados en donde los industriales, como ustedes, puedan generar más empleo y producir con la libertad y la tranquilidad de que no va a haber un Estado persiguiéndolos o estigmatizándolos".

Jorge Macri siguió hablandole a los industriales más allá de los límites de la Ciudad de Buenos Aires: "El país necesita no sólo que les vaya bien, la Ciudad necesita no solo que les vaya bien, sino que como cultura tenemos que recuperar el festejar el éxito del otro y particularmente el éxito del privado y no perseguirlo por exitoso, sino festejar y aprender de ese éxito".

Continuando esa línea, el mandatario porteño destacó los logros macroeconómicos pero pidió no desatender los sectores de la industria que todavía no levantan cabeza: "Estamos viendo signos de mejora macroeconómica como la baja de la inflación y del riesgo país, la macro se ordena y la micro lentamente empieza a activarse". Rápidamente aclaró: "En ese marco de mejora hay de todo, hay sectores que están pudiendo capitalizar de manera más rápida, hay otros que siguen tremendamente postergados y como gobiernos tenemos que estar atentos justamente a todas esas realidades y no simplificarlas".

En representación por parte del Gabinete Nacional sí se hizo presente el secretario de Producción del Palacio de Hacienda, Juan Pazo; el cierre estará a cargo del titular de la UIA, Daniel Funes de Rioja.

Bajo el lema “una industria productiva en un país competitivo” esta nueva edición convocó a "referentes del sector privado, representantes de todo el arco político y actores del mundo académico, se reúnen a debatir sobre los temas más importantes para la industria y la economía argentina".

