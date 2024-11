Reaparece Cristina Fernández de Kirchner: visita Rosario para ordenar el PJ y lanzar críticas a Milei

Una semana después de su paso por Santiago del Estero, Cristina Fernández de Kirchner aterriza en la provincia de Santa Fe como segundo destino de su raid por el interior. La expresidenta aceptó el convite y este sábado al mediodía encabezará en Rosario un acto rodeada de dirigentes locales, profesionales y sindicalistas.

Mientras espera de que se oficialice su rol como presidenta del Partido Justicialista, será la encargada del cierre del 11 Encuentro Nacional de Salud, que se desarrollará en la Facultad de Psicología de Rosario. Según los organizadores reunirá a 4000 personas y se abordarán temas relacionados con "el rol del Estado Nacional y federalismo, el sistema de obras sociales, adultos mayores y políticas de cuidados".

Nunca exenta de polémicas, la reaparición de Cristina Fernández de Kirchner genera grandes expectativas en el contexto nacional donde se aguarda que vuelva a lanzar fuertes cuestionamientos contra las políticas del presidente Javier Milei. "Sus discursos siempre dejan muchas cosas para analizar y creemos que tiene mucho para decir sobre todo lo que está pasando", se entusiasmó uno de los organizadores del evento.

Cristina Fernández de Kirchner llegó a Rosario el viernes por la noche, sin Máximo Kirchner ni Wado De Pedro, quienes forman parte de su círculo más cercano. Sin embargo, sí decidió invitar a la intendenta de Moreno, de Merlo, diputados nacionales de Córdoba, Entre Ríos y Buenos Aires.

Por su parte, los sindicatos, también darán el presente. Cuestionados por la administración Milei, al menos una veintena de buscarán amparo: Smata, Uom, Ate, Upcn, Luz y Fuerza, Ctera, Alimentación, Bancarios, Químicos, Sanidad, Docentes de Amsafé, Sadop, son algunos de los confirmados.

La expresidenta vuelve a la provincia de Santa Fe después de cinco años y con un peronismo prácticamente en ruinas. La derrota electoral del 2023 a manos de Unidos dejó al PJ santafesino en un momento crítico y con mucha fragmentación. Los más entusiastas confían en que la presencia de Cristina Kirchner pueda servir como ordenadora.

Por esa razón, después del acto en la Facultad, está previsto que Cristina Fernández de Kirchner se traslade hacia la zona del centro de Rosario para encabezar una reunión netamente política. Organizadores confirmaron la presencia de un centenar de dirigentes que responden a diversas facciones del peronismo local.

La diputada Florencia Carignano; el dirigente de La Campora, Marcos Cleri; el jefe de bloque en la Cámara baja, Germán Martínez, están entre los confirmados. El Movimiento Evita acompaña. Se descuenta también la presencia de Agustín Rossi, quien luego de ser ministro de Alberto Fernández firmó la paz con Cristina y regresó al kirchnerismo. También autoridades partidarias locales, entre otros.

"Es muy bueno que sea Santa Fe el segundo lugar que visita y qué pueda trasmitir una mirada de futuro de cara a lo que viene", plantearon en clave electoral los organizadores.

Desde el sector del ex gobernador Omar Perotti, dejaron entrever que no fueron participados de la convocatoria y en el caso del senador nacional Marcelo Lewandowski agradecieron la invitación, pero explicaron que no estaría por cumplir agenda fuera de Rosario. Nadie aseguraba si llegaría algún enviado en su representación.