Interna de la CGT: un líder descartó medidas de fuerza y defendió el diálogo con el Gobierno

El cosecretario de la CGT y líder de Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), Andrés Rodríguez, advirtió este viernes que "en este momento no hay un clima apropiado para que una medida de fuerza pueda desarrollarse con éxito” y enfatizó que “el sindicalismo no puede embanderarse en una lucha sin cuartel”. Además, dijo que "las manifestaciones unilaterales" más combativas del camionero Pablo Moyano "no favorecen a nadie del movimiento obrero".

Las declaraciones de Rodríguez se dan en el marco de la disputa que divide a la central obrera entre quienes defienden una postura más dialoguista con el Gobierno nacional, como el titular de UPCN, y quienes llaman a combatir las políticas del presidente Javier Milei con más medidas de fuerza, como Pablo Moyano.

Estas diferencias generaron roces cada vez mayores, al punto de que a fines de octubre el camionero adelantó que iba a evaluar si el sector que representa "continúa en la CGT o si propondrá una profundización del plan de lucha que arrancó con el paro de enero". El gremialista comenzó luego a planificar un nuevo paro general previsto para diciembre, con el objetivo de "seguir resistiendo y denunciando este modelo económico que tanto daño le está haciendo a los argentinos". Sin embargo, esa postura fue descartada por la máxima organización sindical.

Para Andrés Rodríguez, "realmente no es el momento". "Una medida de fuerza nunca se descarta, por supuesto, y puede darse más adelante, pero no hay un clima apropiado para que una medida de fuerza pueda desarrollarse con éxito", consideró el triunviro de la CGT en diálogo con Infobae, y agregó: "Tenemos que medir cada paso que se da".

Sin embargo, el veterano gremialista advirtió que todavía "no se nota" la recuperación económica que anuncia el Gobierno y señala que "para el grueso de los trabajadores no ha llegado ninguna mejora". "No estamos en el primer semestre, que fue bastante más duro, pero todavía hay expulsión de la mano de obra", agregó.

Pese al marco recesivo que describe, Rodríguez explicó que "el sindicalismo no puede embanderarse en una lucha sin cuartel" en un contexto de "bastante fragmentación en los partidos de la oposición". "En algún momento tenés que descansar en un espacio político. Eso en este momento es inexistente", sentenció.

Por eso, el titular de UPCN afirmó que las protestas más combativas contra el Gobierno "no movieron el amperímetro" y remarcó que la CGT "logró mucho más con planteos sectoriales y luego negociación más que con un conflicto generalizado". Con ese argumento, Rodríguez sostuvo que las "manifestaciones unilaterales" como las de Pablo Moyano llamando al paro general "cuando se hacen públicas, no favorecen a nadie del movimiento obrero" y reiteró que "lo correcto es reunirse y debatir cualquier tema y tratar de acordarlo, tanto sea para un conflicto como para una negociación de común acuerdo".

Además, reveló que el secretario General de Camioneros, Hugo Moyano, tiene una postura diferente a la de su hijo Pablo. "Nos lo dijo claramente. Avaló un planteo lógico porque el gremio de Camioneros tiene un montón de responsabilidades. Tiene que negociar sus propias paritarias y sus realidades", explicó.