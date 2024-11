Cristina Kirchner le reclamó a la ANSES su jubilación de privilegio

La ex presidenta Cristina Kirchner interpuso hoy un recurso de nulidad ante la Anses para reclamar por su jubilación de privilegio, beneficio que fue dado de baja por el gobierno de Javier Milei. En ese contexto, las repercusiones no tardaron en llegar. El subsecretario de Prensa de Presidencia, Javier Lanari, publicó en sus redes sociales la presentación hecha por el abogado Facundo Fernández Pastor, que representa a la ex mandataria, ante el titular de Anses, Mariano De los Heros.

"Oficial. Cristina pide que le devuelvan los 35 millones de pesos de su jubilación de privilegio. Le tocaron el órgano más sensible: su bolsillo. Sinvergüenza es poco", expresó.

En el recurso administrativo presentado ante Anses, el abogado Fernández Pastor calificó la quita de las jubilaciones como un error material y argumentó que la resolución de ANSES "viola derechos y garantías consagrados en las leyes, la Constitución Nacional y la doctrina establecida por la Corte Suprema de Justicia de la Nación".

Ante la ANSES, Cristina Kirchner presentó un recurso de nulidad para recuperar su jubilación

También manifestó que el hecho es un "acto de persecución con fines de venganza, hostigamiento y partidismo".

Además, solicitó la revocación de la resolución y la restitución de los haberes correspondientes a las asignaciones mensuales vitalicias retenidas, junto con los intereses acumulados hasta su efectivo pago, según pudo confirmar la Agencia Noticias Argentinas.

La defensa de Fernández de Kirchner planteó que "según la Ley N° 24.018, los ex presidentes y ex vicepresidentes reciben una asignación de carácter contributivo que se otorga con carácter excepcional y extraordinario, como contraprestación al honor, el mérito y el buen desempeño en el cargo".

El 14 de noviembre último, el Gobierno anunció la baja de los beneficios de privilegios en la jubilación y la pensión por el fallecimiento de Néstor Kirchner que percibe la ex mandataria, tras la ratificación de la condena a 6 años de prisión en su contra en la causa Vialidad.