Impulsan la suspensión de las PASO en Buenos Aires para que Axel Kicillof desdoble las elecciones de 2025

El gobernador Axel Kicillof decidió desdoblar las elecciones provinciales y para eso autorizó al bloque del Frente Renovador a presentar un proyecto de ley para suspender, y no eliminar, las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias durante las elecciones de 2025, confirmando lo adelantado por MDZ en el pasado miércoles.

En un escueto proyecto de solo dos puntos, el presidente de la bancada renovadora y mano derecha de Sergio Massa, Rubén Eslaiman, presentó su iniciativa en la que se modifica la adhesión a la ley nacional de PASO que obligaba a la provincia de Buenos Aires a realizarla de manera simultánea con la fecha dispuesta por el Poder Ejecutivo nacional.

El proyecto se conoció en la jornada del miércoles, pero los responsables administrativos de la Cámara lo guardaron bajo siete llaves. MDZ había conseguido ver el borrador hacía unos días, pero con el compromiso de no difundirlo.

Este jueves, la Casa de Gobierno, a través del vocero Manuel Adorni, confirmó que envió al parlamento nacional el proyecto de eliminación, no suspensión, de las Primarias Abiertas, Simultáneas y obligatorias al igual que la finalización del financiamiento para los partidos políticos. Además, dispone anular la cesión de espacios publicitarios para las diferentes campañas.

En su argumentación, el diputado Eslaiman considera que si bien las PASO son una herramienta valiosa, las actuales circunstancias económicas motivan discutir su suspensión, pero nunca su eliminación como lo pretende el proyecto nacional.

A diferencia de lo que sucede a nivel nacional, donde el proyecto está destinado a dormir el sueño de los justos porque no tiene consenso en ninguna otra fuerza, en la provincia de Buenos Aires hay altas chances que la suspensión pueda sancionarse antes de fin de año, lo cual es el paso previo para el desdoblamiento electoral.

Que se suspendan o eliminen las PASO no significa que no se pueda realizar una elección interna para la selección de candidatos. Hace un mes, los radicales movilizaron a sus afiliados para disputar por la presidencia del comité provincia. ¿Cómo no podrían hacer lo mismo para la designación de sus candidatos legislativos o ejecutivos? Lo mismo le cabe al peronismo y a las restantes fuerzas.

Sin embargo, la falta de dinero es un límite, como lo demostró el peronismo, que prefirió basarse en cuestiones formales para formalizar la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner al frente del PJ. Suspensión de las PASO bonaerenses.

Si se aprueba este proyecto, y se termina votando anticipadamente, las fechas probables serían fin de mayo o primera semana de junio. Además en este debate también ingresarán temas tales como la modificación del sistema electoral bonaerense, eliminando la elección legislativa por secciones electorales y definiéndolos por un distrito único; la posibilidad de darle una reelección más a los intendentes, diputados, senadores y concejales imposibilitados por la actual redacción de la ley; y, si hay margen, la designación de los cuatro jueces para la Corte Suprema bonaerense.

El proyecto presentado por el Frente Renovador fue conocido por Máximo Kirchner, Facundo Tignanelli y Teresa García, estos últimos sin diálogo con el gobernador. El desdoblamiento electoral y la suspensión de las primarias obliga a los dueños de la lapicera, Cristina Fernández de Kirchner y su primogénito a duplicar los esfuerzos para contener a todos los sectores en pugna y hoy distanciados entre sí.