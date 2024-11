El diputado que busca derogar la ley de Etiquetado Frontal dijo que es "ridícula"

Los diputados del PRO Daiana Fernández Molero y Alejandro Bongiovanni presentaron un proyecto que busca derogar la Ley de etiquetado frontal de alimentos, que advierte a los consumidores a través de octógonos cuándo un producto tiene excesos de azúcares, sodio, grasas saturadas, grasas totales y calorías.

Alejandro Bongiovanni intentó explicar por qué quieren la derogación y terminó explotando contra la ley en MDZ Radio 105.5 FM.

La Ley de etiquetado frontal "es bastante ridícula porque es demasiado restrictiva. Toma algo que se llama umbrales móviles, que no lo aplica casi nadie, ningún país vecino", comentó. "Lo que nosotros llamamos un valor alto, en otros países no se considera alto. Entonces el 90% de los productos tienen sello, y es absurdo. Vas al supermercado y todo tiene sello".

"La ley es extremadamente exigente porque está hecha por nutricionistas calenturientos de Palermo que quieren cambiar la forma de producción de los alimentos", explotó. "Es una ley estúpida, ridícula, completamente ridícula... en un momento bastante ridículo de la Argentina".

El diputado propuso que "dejemos de vender esta ley como una ley que lo único que hace es informar. En realidad prohíbe un montón de cosas". Por ejemplo, si un alimento tiene un sello, "vos no podés contar cosas buenas del producto aunque sean verdad, porque tiene sello. Si tiene vitaminas no lo podes decir. No podes adornar los productos con un payasito. Está demonizado ese producto".

"Si vos querés comer zanahoria está perfecto, hacelo. Lo que está mal es prohibir. Es una ley que tiene un sesgo anti industrial. Para esta ley, donar golosinas está mal. ¿Dónde está el problema ahí?", cuestionó. Al final "en los colegios se terminan vendiendo sanguchitos y alfajores de maicena que deberían tener quinientos sellos, pero no los tienen porque los hicieron en el almacén de la esquina. Es ridículo".

Escuchá la entrevista completa: