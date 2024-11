Qué temas deberán rendir los empleados del Estado en los exámenes de idoneidad

El Gobierno implementará desde el 1 de diciembre los exámenes de idoneidad para 40 mil empleados públicos, cuyos contratos finalizan el último día del año, en las asignaturas "comprensión lectora, razonamiento lógico-matemático y administración pública".

El Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, a cargo de Federico Sturzenegger, pondrá así en marcha el Sistema de Evaluación Pública (SEP), destinado a evaluar a los trabajadores con un examen "digital, anónimo y presencial" que será "requisito obligatorio para trabajar en la Administración Pública Nacional", informó esa cartera.

"El Sistema contará con una evaluación general de conocimientos y competencias orientado a los empleados contratados de la Administración Pública Nacional con el objetivo de fortalecer el Empleo Público", se detalló.

Cuenta con preguntas de opción múltiple y tendrá una duración de una hora, y cada empleado dispondrá de tres oportunidades de rendirla para aprobarla.

El sistema generará para cada trabajador un usuario y una contraseña personalizados que servirán como modo de garantizar transparencia y evitar subjetividades.

Los ejercicios de comprensión lectora están diseñados para trabajadores de las tres áreas involucradas, mientras que los de razonamiento lógico-matemático incluyen cálculos sobre probabilidades, análisis de gráficos y cálculos básicos.

Los de conocimientos en administración pública, en tanto, abarcarán temas como los derechos cívicos y normativas aplicables a la función pública.

En la web figuran una guía orientativa con 20 preguntas similares a las que estarán incluidas en cada uno de los tres rubros.

Uno de los ejemplos de pregunta es: "Razonamiento lógico- matemático. Pregunta: En una sala de cine hay un total de 350 clientes. Si la probabilidad de estar en el teatro A es 0,48, y en el teatro B es 0,24, ¿cuántos clientes están en el teatro C?. Opciones: 1. 28/2. 40/3. 84/4. 98 (Respuesta correcta)".

Otro ejemplo: "Comprensión lectora. Enunciado: Me costaba mucho esfuerzo no repetirme, sufría con cada entrega. Cuando uno tapa el último cuadrito de una historieta y ya sabe cuál va a ser el final, es porque sabe que la cosa no va. De acuerdo al contenido del texto, marcar la opción correcta. 1. "La cosa no va" porque la historieta pasó de moda. 2. "La cosa no va", por enfermedad del historietista. 3. "La cosa no va", por el riesgo de repetir las ideas".