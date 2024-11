Ficha limpia: qué diputados mendocinos no dieron quórum en el Congreso

La Cámara de Diputados de la Nación no pudo sesionar este miércoles para tratar el proyecto de Ficha Limpia, que impide a los dirigentes condenados por corrupción ser candidatos a cargos electivos, debido a que los bloques que impulsaban esa iniciativa no consiguieron el quórum necesario. De los representantes mendocinos, se ausentaron los peronistas Martín Aveiro, Adolfo Bermejo y Liliana Paponet, que siguieron las directivas del bloque de Unión por la Patria.

La sesión había sido impulsada por el PRO, LLA y la UCR, y reunió 128 legisladores, con lo cual estuvo a un diputado de alcanzar el piso para habilitar el debate. Lo que sucedió fue que el diputado del PRO Alejandro Finocchiaro, que estaba comprometido para la sesión, sufrió un preinfarto y debió ser internado en el Hospital Fernández, razón por la cual no pudo acompañar el tratamiento del proyecto y la sesión quedó a un escaño del quórum. Allegados a Finocchiaro aseguraron que se encuentra "estable" y "continúa en observación".

El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, levantó la sesión al verificar que no se habían reunido los 129 diputados y luego de rechazar un pedido de prórroga formulado por la legisladora del PRO Silvana Guidici.

Menem planteó que "siempre cumplirá" el reglamento que establece que desde la hora de convocatoria hay una media hora de prórroga para que se conforme el quórum.

La intención del oficialismo y de los bloques dialoguistas es volver a convocar a la sesión para la próxima semana, según adelantaron los diputados del PRO Silvia Lospennato y de La Libertad Avanza (LLA) Nicolás Mayoraz.

El mendocino Álvaro Martínez, de La Libertad Avanza, se expresó en sus redes tras lo sucedido. "Ficha Limpia: un quórum que el kirchnerismo no va a dar. ¿Nos sorprende que el kirchnerismo no haya dado quórum para tratar ficha limpia cuando han ratificado la condena de la jefa de la banda Cristina Fernández de Kirchner ? No, no es sorpresa que el bloque K defienda ladrones, abusadores y golpeadores. No se puede esperar ética de quienes han hecho de la corrupción su bandera. #FichaLimpia", resaltó.

Asistieron a la sesión legisladores de LLA, PRO, UCR, Encuentro Federal (EF), Democracia para Siempre y uno del bloque de Santa Cruz.

De los bloques que habían convocado faltaron los diputados del PRO Aníbal Tortoriello, José Núñez y Alejandro Finocchiario, y de LLA Marcela Pagano y Carlos García.

Por Democracia Federal concurrieron 11 de sus 12 miembros, ya que faltó Manuel Aguirrre, y desde Encuentro Federal no concurrieron Natalia de la Sota, Florencio Randazzo, Alejandra Torres y Esteban Paulón, quien ingresó justo cuando Menem levantaba la sesión, como así tampoco Mónica Frade, de la Coalición Cívica.

No asistieron los diputados de Unión por la Patria (UxP), la izquierda, Innovación Federal y el bloque Independencia. Si bien los impulsores de la sesión tuvieron dificultades para conformar el quórum, la realidad es que aún no tenían los votos para aprobar el proyecto y debían encarar negociaciones con los bloques de Encuentro Federal y Democracia para Siempre, motivo por el cual impulsaron una sesión en minoría.

El proyecto de Ficha Limpia debe ser aprobado por una mayoría agravada de 129 votos en la Cámara Baja y 37 en el Senado, y las especulaciones apuntan a que, si hubiera ley, la ex presidenta Cristina Kirchner no podría ser candidata en 2025. Actualmente solo se puede impedir la postulación a un cargo electivo cuando hay un fallo firme de la Corte Suprema de Justicia.

El pedido de una limitación para ser candidatos a aquellas personas con sentencia de segunda instancia empezó a discutirse en 2017, cuando la Cámara de Diputados aprobó el desafuero del entonces legislador y ex ministro de Planificación Federal del kirchnerismo Julio de Vido. A partir de ahí hubo varios intentos para avanzar en el proyecto de Ficha Limpia, pero recién ahora parece haber vocación para intentar aprobar esa iniciativa en el Congreso.