Alfredo Cornejo negó propuestas “partidarias” a la Corte y fue incendiario con la oposición

La renuncia de Pedro Llorente a la Suprema Corte de Justicia de Mendoza abrirá una vacante en el máximo tribunal provincial a partir de marzo de 2025. El gobernador Alfredo Cornejo será el encargado de postular al reemplazante y este miércoles afirmó que su elección irá en la misma línea de las anteriores propuestas que realizó y señaló que hará hincapié en los antecedentes del eventual candidato y en la afinidad a una doctrina del Derecho. Indicó que el nombre propuesto puede ser el de una mujer pero que todavía no lo tiene definido. A su vez, negó que sus propuestas para cargos en la justicia sean “partidarias” y fue incendiario contra la oposición por su falta de argumentos, al mismo tiempo que apuntó contra el juez Mario Adaro por "defender a empleados públicos vagos".

“No tengo el nombre y no quiero adelantar hasta que lo tenga resuelto. Voy a hacer algunas consultas antes de eso”, manifestó el mandatario provincial este mediodía al ser consultado sobre la persona que podría postular para cubrir la vacante que dejará Llorente en la Corte a partir del año que viene.

Cornejo afirmó que “puede ser una mujer por supuesto” aunque no confirmó que vaya a optar por una candidata, pero señaló que “todas las propuestas que he hecho son gente con antecedentes, que cumplen los requisitos” y puso énfasis en que “hago propuestas con afinidad a una doctrina del Derecho”.

El gobernador sostuvo que la elección de un nuevo integrante de la Corte es un acto constitucional muy importante y cargó contra la oposición por “vulgarizar” el debate y no aportar información a la deliberación pública.

En este sentido, hizo un repaso por los importantes nombramientos de magistrados que realizó durante su anterior gestión y enfatizó en que los elegidos tenían una destacada trayectoria, a la vez que cuestionó que desde la oposición digan que se trató de “propuestas partidarias”.

Destacó las designaciones de José Valerio y Dalmiro Garay a la Corte y también el nombramiento de Alejandro Gullé como procurador general y sumó la postulación de Teresa Day al Alto Tribunal que realizó Rodolfo Suarez.

“El criterio siempre ha sido personas con antecedentes, después empieza la crónica periodística reflejada en los opositores sin información, que les recomiendo que hagan un poquito de esfuerzo argumentativo, porque esos argumentos son muy malos”, manifestó Cornejo apuntando directamente contra la oposición.

Hizo referencia en particular a un mensaje en redes sociales de la ex legisladora peronista Patricia Fadel, quien le recomendó que postule a una mujer y que no sea partidaria. “La verdad es que tuvieron la oportunidad cuando gobernaba ella y toda su gente. Se fue (Aida) Kemelmajer, que era una abogada que tenía muy buenos antecedentes, reconocida nacional e internacionalmente y lo mandaron a (Mario) Adaro. O sea, era Messi y mandaron a Adaro. Es una persona legítima, lo eligió el Senado y fue a la Corte. Se cansa de defender los empleados públicos vagos en todos los fallos, pero bueno, es legítimo, yo tengo que aceptar esa designación”, disparó el mandatario provincial contra el actual juez de la Corte y que fue ministro de Gobierno durante la gestión del peronista Celso Jaque.

En cuanto a la posibilidad de que elija a una mujer como postulante al máximo tribunal provincial, Cornejo apeló al sarcasmo y expresó que “en Twitter yo soy el machista de los machistas, súper machista, pero soy el único gobernador en la historia, no solo que ha sido reelecto, sino que las dos vicegobernadoras son mujeres. O sea, esfuércense en los argumentos, porque si no la calidad del debate es mala”.

“Tuvieron oportunidad varios de tener una mujer en la Corte y fue Rodolfo Suárez quien envió una mujer en la Corte. Y si yo enviara una mujer, va a ser la única Corte del país que va a tener dos mujeres”, agregó el gobernador.

En tanto, continuó respondiendo a los cuestionamientos en su contra y subrayó que “se habla de una Corte partidaria cuando no lo es. El último desafío es que encuentren un solo fallo que me haya favorecido a mí, no al interés general de Mendoza. Al contrario, tenemos un montón de fallos que van en contra del Gobierno, entre ellos firmados por Dalmiro Garay. Y tenemos la mayoría de la Sala 2 que nos ha sacado todas las cosas en contra cuando no se sorteaban las causas. Adaro y Palermo se han cansado de sacar fallos en contra del Estado mendocino y del gobierno mío”.

“Yo me tomo con responsabilidad la elección y me lleno de dudas a quién mandar, justamente porque creo que tiene que ser con mucha responsabilidad, pero que se llenen de dudas y se muerdan la lengua los que opinan cualquier cosa también”, concluyó el mandatario provincial.