Javier Milei, el único ausente de la foto oficial del G20

El presidente Javier Milei fue el único jefe de Estado de los países miembros del G20 que no participó este martes de la foto familia de la cumbre de líderes del gran evento internacional que desarrolla su edición 2024 en Río de Janeiro, Brasil.

La icónica postal del foro internacional estaba prevista para este lunes, pero debió repetirse esta mañana debido a que tres mandatarios no habían podido llegar a la cita. Fue el caso del estadounidense Joe Biden, la italiana Giorgia Meloni y el canadiense Justin Trudeau. En esa oportunidad, Milei sí participó de la foto grupal con los demás jefes de Estado.

La foto familia del G20 del lunes donde sí participó Javier Milei

Para conseguir la foto con la totalidad de los asistentes, la organización de la cumbre programó una nueva toma para el último día del cónclave. Sin embargo, esta vez el libertario no apareció y fue el único ausente.

La última foto del G20 que tuvo a Javier Milei como único ausente

Según explicaron fuentes oficiales a NA, el presidente no llegó para la foto porque esta se tomó mientras Milei estaba en una reunión con la titular del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, y no pudo asistir por superposición de actividades no pudo estar.

De esta forma, el libertario tampoco formó parte de la habitual fotografía de los representantes de Latinoamérica, que en este caso fue protagonizada por el brasileño Lula da Silva, el colombiano Gustavo Petro, el chileno Gabriel Boric y la mexicana Claudia Sheinbaum Pardo. Si bien la justificación oficial es la superposición de actividades, la realidad es que el líder de La Libertad Avanza está en las antípodas ideológicas del grupo de líderes de tinte más progresista y en el pasado ha manifestado duras críticas contra ellos, puntualmente contra Lula, Petro y el antecesor de Sheinbaum, Andrés Manuel López Obrador.

La participación de Milei en el G20 estuvo marcada por su diferenciación en el documento final de la cumbre de los demás países a partir de su rechazo a distintos puntos vinculados a la Agenda 2030 como "la noción de que una mayor intervención estatal es la forma de luchar contra el hambre".

Durante su intervención en el foro, el argentino enfatizó que "lo único que funciona para sacar a miles de millones de la pobreza es el capitalismo de libre empresa" y remarcó: "Cada vez que un Estado tuvo una presencia del 100% en la economía, que no es más que una forma bonita de llamar a la esclavitud, el resultado fue el éxodo tanto de la población como del capital y millones de muertes ya sea por hambre, frío o crimen".

En ese sentido, Milei apuntó contrra el "dirigismo político" y ratificó que "nunca verán a su administración defender propuestas que impliquen mayor presión fiscal, ni propuestas de desarrollo sostenible que prioricen caprichos de políticos con la panza llena en países ricos, cuando los países pobres necesitan explotar sus recursos para salir de la pobreza".