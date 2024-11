El uso abusivo e intencionado de la palabra Patria

Durante largo tiempo, pero con mayor intensidad y fruición en los últimos años, el perokirchnerismo se apropió de la palabra patria, como si fuera de su uso exclusivo y dejando fuera de ella al resto de los argentinos no adherentes a las políticas e ideología kirchnerista.



Patria es la tierra natal o adoptiva ordenada como nación, a la que se siente ligado el ser humano por vínculos jurídicos, históricos y afectivos. La patria abarca el idioma, la fauna, la flora, las costumbres, el clima, la cultura, la música, el idioma.



La patria abarca y comprende a todos los argentinos y no es propiedad de nadie en particular ni de ninguna facción política, cualquiera sea su ideología. Su utilización por parte de quienes han bastardeado su significado es éticamente inaceptable.

La utilización del uso indebido de la palabra patria por el kirchnerismo es vastísimo. La Cámpora instaló el concepto” la Patria es el otro”. ¿Que otro?, porque obviamente quienes no adherían sumisamente a ellos, no eran el otro.

En la última campaña proselitista de las elecciones presidenciales, el kirchnerismo adoptó una consigna que abandonaron al poco tiempo: “Vos sos la Patria y vamos a defenderla”.

Mientras la patria se desgranaba devorada por una inflación galopante, una tensión social incrementada, con ocupamiento del espacio público a diario, por ciudadanos rehenes en demanda de alimentos y mejora del aporte dinerario, mientras la inseguridad aumentaba a límites inaguantables y en medio de una corrupción generalizada, ¿de quién nos iba a defender el populismo? ¿De ellos mismos y su gestión?

Instituto Patria se denomina el espacio y lugar físico que lidera Cristina Kirchner y donde amanuenses, serviles y fanáticos desarrollan a diario su actividad política, priorizando ante todo los intereses de la señora Cristina. Uso personal y exclusivo, antepuesto a todo, inclusive la Patria.

Hay que recordar el nombre de la última coalición que auspició la candidatura fallida de Sergio Massa a la presidencia de la Nación: Unión por la Patria fue el elegido.

Cristina con motivo de la frustrada interna del Partido Justicialista, a su lista la denominó Primero la Patria. Extraño, porque siempre y ante todo Ella es la primera y única.

Juan Grabois también utilizó la palabra cuando enfrentó a Massa en la interna presidencial; Patria Grande fue el nombre elegido para su frente, remedando al apelativo impulsado por los autoritarismos populistas de América Latina.

Recordemos también cuando entre lágrimas de algunos y escenificación bien guionada, los actores kirchneristas nos anunciaban que la Patria está en peligro, en repudio al Fondo Monetario Internacional. Quizás el subconsciente los estaba traicionando, veían en peligro sus prebendas o ventajas a través del Estado nacional con el INCAA y las Universidades como la de San Martín que financiaban proyectos artísticos truncos.

Siempre hubo una voluntad de utilizar parcialmente el término Patria, a favor de quienes se consideraban los “patriotas nacionalistas” y en pos de los oprimidos, desclasados, pobres y desposeídos frente a los oligarcas, cipayos, vendepatria y antipatriotas.

Últimamente utilizando las políticas wokes y relacionado con el uso inclusivo del lenguaje, ¿habrá que utilizar la palabra todes para ser patriota?

Es menester señalar en qué estado han dejado a la Patria, luego de haber gobernado la mayor cantidad de tiempo, quienes se apropiaron del término Patria. Patria devastada, en ruina económica, abandonada y manoseada indebidamente. Vale mencionar como ejemplo parcial, como han hipotecado la Patria los kirchneristas Guillermo Moreno y Axel Kicillof, con la manipulación de los índices del INDEC y la nacionalización de YPF. Miles de millones de dólares a pagar por la Patria que nos legó el patrioterismo verbal de utilería.

La Patria engloba a todos los argentinos nacidos o a quienes adoptaron la Argentina, independientemente de su ideología. No hay que humillarla ni apropiarse de ella . Corresponde honrarla con los mejores servicios de gestión en pos de los 47 millones de patriotas argentinos.

No es de nadie en particular porque es de todos los argentinos de bien, en general.