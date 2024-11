El cruce de Marcelo Longobardi con Guillermo Francos por los “periodistas ensobrados”

El periodista Marcelo Longobardi entrevistó este martes al jefe de Gabinete Guillermo Francos en Radio Rivadavia. En un tramo de la nota aprovechó para recriminarle que se siente atacado por algunos integrantes del Gobierno y por personas vinculadas a La Libertad Avanza. "Es insoportable", se quejó.

Todo comenzó cuando le pidió una opinión sobre "insultos". "¿De qué insulto, Marcelo, hablamos?", le preguntó Francos. "Los que me tocan a mí, por ejemplo", le respondió él. Francos negó haber escuchado algún agravio sobre él y quiso cambiar de tema, pero Longobardi insistió: "Me refiero a los insultos con los que este señor (Agustín) Laje, un ideólogo de Milei, sigue insistiendo en que yo soy un periodista ensobrado".

"Bueno, no sé, eso es una opinión del señor Laje", le replicó Francos. Pero a Longobardi no le bastó: "¿Usted cree que lo soy? Ministro, usted que me conoce hace, no sé, 40 años, ¿usted supone que soy un periodista ensobrado?", expresó.

"No Marcelo, la verdad que no... Por supuesto te conozco hace muchos años, por ahí no coincidimos en muchas de tus apreciaciones hacia el Gobierno, que yo creo que son equivocadas, pero no por eso yo voy a decir que sos un periodista ensobrado", quiso calmarlo Francos.

"Longobardi":

Por sus comentarios sobre los insultos del Gobierno a periodistas pic.twitter.com/Ak7e8LxzEe — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) November 19, 2024

"Entonces, ¿por qué yo tengo que soportar que el Gobierno y la gente conectada con el Gobierno me insulte todos los días?", machacó el periodista.

"Bueno, yo no creo que tengas que soportarlo. Cada uno expresa sus opiniones", replicó Francos, pero a Longobardi no le alcanzó y cerró: "Eso no son opiniones, son mentira (...) Bueno porque este jefe de la guardia pretoriana, este señor Agustín Laje, ha resuelto que él es capaz de identificar a las personas de bien y a las personas de mal. Y yo debo ser una persona vinculada con el demonio, pero la verdad es que me cansé de que me insulten. Se ha naturalizado el insulto cotidiano, sistemático y la verdad que no hay por qué naturalizarlo ni tomarlo como algo normal y cotidiano".

Pese a esto, Francos le sugirió como "suficiente" decir "que es mentira o iniciar acciones".