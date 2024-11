Patricia Bullrich destacó el fin del "copamiento cultural" kirchnerista y le contestó a Cristina Fernández de Kirchner

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, criticó las recientes declaraciones de la exmandataria Cristina Fernández de Kirchner, quien aseguró no arrepentirse de nada durante su gestión. En una entrevista con La Nación +, Bullrich calificó como "lamentables" sus dichos y la acusó de haber utilizado la obra pública "en beneficio propio y de un grupo de personas", lo que, según afirmó, generó pérdidas millonarias para el país.

Bullrich vinculó la supuesta corrupción durante las gestiones kirchneristas con el índice actual de pobreza en Argentina, que alcanza el 49%. “Todo lo que falta es todo lo que se robaron”, aseguró. También señaló que los fondos destinados a la obra pública no fueron utilizados de manera eficiente, destacando el desvío hacia las mismas empresas y proyectos que no se concretaron.

La ministra también respaldó la decisión del Poder Ejecutivo de eliminar asignaciones de privilegio a la exvicepresidenta tras su condena judicial. Bullrich comparó esta medida con la eliminación de retiros a personas condenadas por crímenes de lesa humanidad. “Esto es igualdad ante la ley; las personas condenadas no pueden cobrar una jubilación”, argumentó.

Bullrich añadió que Cristina Kirchner mantiene su domicilio en Río Gallegos únicamente para beneficiarse de un diferencial por la zona fría, a pesar de vivir en la Ciudad de Buenos Aires. La calificó como “un doble privilegio” que, según su opinión, debe ser eliminado.

Retiro de símbolos kirchneristas en edificios públicos

Bullrich celebró la decisión del gobierno de Javier Milei de retirar bustos, murales y nombres relacionados con figuras del kirchnerismo en espacios públicos. Según la ministra, estas acciones responden a un intento de despolitizar los lugares institucionales y evitar lo que calificó como un "copamiento cultural" durante las gestiones anteriores.

“La institucionalización no debe tener pertenencia partidaria. No es el culto a las personas, son las ideas las que están sobre las personas”, afirmó Bullrich.

La funcionaria concluyó su defensa a esta política al explicar que "esta decisión de no tener símbolos partidarios es para que la institucionalización de cada uno de los lugares no tenga pertenencia. No pertenece a La Libertad Avanza, al PRO ni al kirchnerismo. Ese intento de copamiento cultural es enfrentado por la decisión de que no haya símbolos”.