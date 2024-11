Las nuevas caras de La Cámpora en Mendoza

No es una cuestión de cartel, ni de disputas por quién tiene el micrófono, ni por quiénes hacen circular la palabra. Tampoco es que reemplazaron a los ya conocidos dirigentes de La Cámpora en Mendoza, sino que por los cargos electivos que ejercen toman protagonismo público con temas de agenda. Se los puede ver en los diarios, en la TV o en las radios. Y en sintonía con el resto de los jóvenes de su edad, manejan a la perfección Instagram y Tik Tok, redes sociales con las que fueron nacidos y criados.Tienen alrededor de 30 años, algunos menos y otros más, pero no se acercan a las cuatro décadas. La organización kirchnerista, quizá la más cristinista que existe, en Mendoza tiene varios representantes en la Legislatura y en algunos Concejos Deliberantes que abarcan los distintos puntos cardinales de la provincia: desde la ciudad hasta Malargüe.

Advertencia: La Cámpora en Mendoza no dista mucho del resto de cómo es la agrupación en otros lugares del país. Nació en 2007 en Buenos Aires, tiempo después en estas tierras. Fueron los camporistas mendocinos quienes también presenciaron en septiembre de 2014 un hecho muy importante en su historia del grupo: Máximo Kirchner - el hijo del fallecido expresidente Néstor Kirchner y de la expresidenta Cristinta Fernández- habló por primera vez en público y comenzó a construir un liderazgo que antes ejercía desde las sombras.Se sabe, el grupo tiene características muy particulares respecto del peronismo más tradicional. Están más centrados en sostener sus ideales, a pesar de que muchas veces esas premisas se contraponga con lo que "la gente piensa". Además, a nivel nacional la secretaria general es Lucía Cámpora, nombrada luego de la pelea de Máximo con otros dirigentes que se fueron, como el Cuervo Larroque.

Son verticalistas, el peronismo lo es. Puede leerse como negativo o positivo, virtud o defecto, dependiendo de la construcción política que se busque. En términos prácticos, cuando llega una orden desde Buenos Aires, no se pregunta mucho antes de actuar. Se hace, se lleva a la acción, los militantes obedecen sin cuestionamientos. Después vienen los debates, que suelen ser extensos.

Una voz en la Legislatura provincial rompió moldes hace dos años. No representa lo que el imaginario popular refería en el pasado cuando remitía a la imagen de una legisladora. No anda de trajecito, ni le habla a un público que le es ajeno. Se llama Valentina Celeste Morán. Es muy joven: cumplirá 30 años el 4 de julio del año que viene. "Por la revolución de las hijas y de las nietas”, juró cuando llegó a la Cámara de Diputados. Estaba muy latente la movilización de la juventud con los pañuelos verdes, que fue crucial para lograr la ley de aborto legal en el Congreso de la Nación.

La escuela fue el espacio donde empezó su vida política. Tenía sólo 15 años y comenzó a juntarse con otras personas de su edad para pensar la organización gremial dentro del mismísimo instituto donde estudiaba.Pero en 2011, durante la campaña de Cristina Fernández para la segunda presidencia, la invitaron a una reunión que la marcó para siempre y por la cual comenzó su militancia como camporista. Tiene un vínculo muy estrecho con la senadora nacional Anabel Fernández Sagasti.Como legisladora, se destaca por trabajar temas que les interesa a los jóvenes, como la salud mental y el juego on line que tantos perjuicios trae a adolescentes. Ejerció durante dos años la secretaría general de la Juventud del PJ. Le dicen Tina.

Tina junto a a Máximo Kirchner

Como Tina, de pura casualidad, este concejal también tiene sobrenombre: le dicen Tincho. El edil por Godoy Cruz, Martín González, lleva dos períodos en el cargo. Tiene una mamá y un papá que son afilados radicales. Su abuela, es peronista. Cuando era chico, no miraba la política como una senda donde transitar, una ruta que lo lleve, un lugar donde apasionarse o cambiar el mundo, al contrario de la tradición familiar. Pero en 2008, algo se despertó en él. Un interés, una curiosidad en un momento bisagra para la Argentina. Empezó a ver qué pasaba en el país, en el conflicto del campo. No entendía los ataques verbales hacia Cristina. Le hacían ruido. En 2011, empezó a militar en La Cámpora.

Se lo puede ver en reuniones con vecinos tomando mate y escuchando. No hay semana que no esté en el territorrio: está cómodo, no hace un papel.Desde hace un tiempo ha empezado a trabajar un tema que preocupa socialmente: la inseguridad Lo hace desde las calles, en los barrios, con encuentros, organizando un nexo entre la gente y las autoridades.Ha denunciado "el avance del narcotráfico en los barrios populares". También aceita vínculos con cooperativas, con la economía popular. Tiene un rol muy activo como opositor en el Concejo Deliberante de Godoy Cruz, departamento gobernado por el radicalismo.

Como González, Paloma Scalco transcurre su segundo mandato como concejal pero de Luján de Cuyo. Su madre fue una tradicional dirigente del PJ ligada a Eduardo Bauzá, ex ministro de Gobierno de Francisco Pérez (2011-2015). La joven fue candidata a intendenta de Luján el año pasado, pero no ganó en las elecciones. Pero tuvo otro triunfo en ese comicio: sumar visibilidad pública, su cara en las calles, cónclaves con los vecinos, ser parte de la competencia.

Es una referente de su partido, el PJ, en el departamento que gobierna Esteban Allasino (La Unión Mendocina) pero también lo será de su fuerza a nivel provincial en el cortísimo plazo: desde diciembre será vicepresidenta segunda del PJ, en el mandato de Emir Félix, quien presidirá el partido en 15 días.

Ha cuestionado la inseguridad en la provincia y el plan para Potrerrillos. También trabaja un proyecto con el banco municipal de tierras, entre otros puntos.

Otro edil también es parte de "las nuevas de La Cámpora en Mendoza". El concejal por Ciudad de Mendoza, Gustavo Caleau, tiene un rol muy importante en la agrupación porque es el responsable de organización, es decir quien se encarga de los avales, de temas cotidianos, tiene reuniones semanales en el grupo, es parte del debate cotidiano .

Es abogado, fue jefe de Anses de Ciudad y está transcurriendo su primer mandato como concejal.Es especialista en los temas previsionales. Gustavo Caleau