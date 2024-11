El proyecto para eliminar las PASO "es una mentira que favorece a unos pocos partidos políticos"

El vocero presidencial Manuel Adorni anunció que el Poder Ejecutivo busca enviar al Legislativo un proyecto para eliminar las elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO). En sus propias palabras, 'desde su creación las PASO han funcionado como una encuesta millonaria, al servicio sólo de la política y en detrimento de la economía y el tiempo de los argentinos'. Las reacciones a la iniciativa han sido mixtas, principalmente porque traería muchos cambios al financiamiento de los partidos políticos.

Esteban Paulón, diputado nacional socialista de Hacemos por Nuestro País, condenó el proyecto en MDZ Radio 105.5 FM y explicó su perspectiva.

El vocero presidencial, Manuel Adorni. Foto: Prensa Gobierno

El proyecto se llama "Ley de fortalecimientos de los partidos políticos". Esto, para el diputado, "es una mentira. Básicamente lo que anuncia el Gobierno es una reforma a favor de unos pocos y ricos partidos políticos", aseveró.

Paulón argumentó que "el régimen de las primarias ha servido para que más personas se integren en la discusión política y democratizar a los partidos en las distintas elecciones". Principalmente las PASO "garantizan que las minorías, incluso dentro de los propios partidos políticos, puedan disputar en términos de cierta equidad contra los grandes aparatos. Y eso siempre es positivo".

"Hay distintas alternativas" a las PASO. "Se puede pensar en un esquema de primarias en la que los partidos que no tengan internas no participen". Una reforma de ese tipo reduciría los costos, "que es lo único que le preocupa al Gobierno. Pero la calidad no depende del costo de una elección, sino de que la ciudadanía pueda expresarse y participar". Las PASO permiten que "distintas opciones, incluidas minorías, pueden participar en la vida política", explicó.

Sobre el argumento de que eliminar las PASO reduce el gasto, el diputado fue contundente: "Uno podría cuestionar por qué pagamos un avión privado para que el presidente vaya a sacarse una foto con Donald Trump a un evento sin agenda oficial. La realidad concreta es que este año ese viaje se sumó a tantos otros donde el presidente va a recibir premios personales, por ejemplo. Y te podría decir que el costo de esos viajes no debe diferir mucho de lo que cuesta hacer y organizar una elección".

Paulón reconoció que esta representa una oportunidad para discutir cómo mejorar el sistema de partidos políticos, "aunque no podemos caer en una discusión maniquea" que deje al país "en un esquema donde queden tres o cuatro partidos que puedan acceder al financiamiento privado" mientras "les quitan el financiamiento público a los partidos pequeños", concluyó.

Escuchá la entrevista completa: