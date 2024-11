El G20, escenario de choque de modelos: cuáles son las disputas y tensiones

El regreso de Donald Trump reforzó la pugna entre proteccionismo y globalización, y junto a otros líderes como Javier Milei se reavivan las tensiones sobre cambio climático y energía. El G20 se encamina especialmente en esta oportunidad a ser un espacio clave para definir el rumbo de la economía y la política internacional y la reunión en Río de Janeiro podría ser un adelanto de los conflictos que dominarán los próximos años.

La Cumbre del G20 en Río de Janeiro, que reúne a las principales economías del mundo, se perfila como un escenario de tensiones entre líderes como Luiz Inácio Lula da Silva y Javier Milei. Las posturas divergentes entre el presidente brasileño y el mandatario argentino giran en torno a la lucha contra el cambio climático, los impuestos a los grandes patrimonios y las estrategias de crecimiento económico. Lula defiende la sostenibilidad ambiental y la justicia fiscal, mientras Milei, en sintonía con Donald Trump, rechaza las políticas climáticas internacionales y niega el impacto de los combustibles fósiles en el calentamiento global.

El anuncio de Trump sobre la designación de Chris Wright, un escéptico del cambio climático, como su futuro secretario de Energía refuerza una agenda que contrasta con la postura de Lula. Este choque de modelos refleja una creciente polarización internacional que podría marcar el futuro de la agenda climática global.

Tensiones comerciales y la pugna entre Estados Unidos y China

La Cumbre también será testigo de la disputa comercial entre Estados Unidos y China. Pekín busca reforzar la internacionalización del yuan como alternativa al dólar, mientras que Trump, a meses de su regreso a la Casa Blanca, ya anticipó políticas proteccionistas.

Su designación de Robert Lighthizer como representante comercial es un indicativo de que reactivará medidas restrictivas, especialmente contra China. Entre sus propuestas destaca un "arancel universal" del 10% o más sobre todas las importaciones, sumado a tarifas específicas del 60% para productos chinos.

En contraste, el presidente Xi Jinping, durante su discurso en el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), promovió la globalización como un motor de crecimiento y criticó los intentos de fragmentar la interdependencia económica mundial. La postura china, aunque basada en intereses comerciales, destaca por un superávit récord de USD 823.000 millones en 2023, incluyendo un saldo favorable de más de USD 280.000 millones con Estados Unidos.

Otros actores clave y el futuro de la energía

La participación del presidente ruso, Vladimir Putin, también genera expectativa. En un contexto de guerra con Ucrania y estrechas alianzas con China e Irán, su presencia subraya las divisiones entre potencias occidentales y orientales. Por su parte, Mohammed bin Salman, líder de facto de Arabia Saudita, podría no asistir a la Cumbre. Sin embargo, su país sigue siendo un actor central en las discusiones sobre la transición energética, debido a su interés en extender la dependencia del petróleo.

El mensaje de Lula

El presidente de Brasil expresó este domingo que no habrá paz en las ciudades "si no hay paz en el mundo", en el marco de la apertura de la reunión "Urban 20" (U20), foro de municipios ligado al Grupo de los 20 (G20), en la ciudad de Río de Janeiro. Lula da Silva refirió en su discurso que la construcción de una nueva reforma urbana no será posible sin la reforma de la gobernanza mundial, al enfatizar que hablar de ello implica también repudiar la destrucción provocada por las guerras.

El presidente de Brasil recordó que más de la mitad de la población mundial vive en ciudades, que generan el 80 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) mundial y que algunas megalópolis como Nueva York, Santiago, París y Río de Janeiro producen más riqueza que muchos países enteros.

"La inmensa riqueza generada en las megalópolis no llega a los bolsillos de los trabajadores que las habitan. El conocimiento creado a menudo no llega a sus hijos", advirtió, y destacó que las tres prioridades elegidas por la presidencia temporal de Brasil del G20 encaran los desafíos a los que se enfrentan miles de alcaldes de todo el planeta en su día a día.

Brasil estableció como prioridades la reforma de la gobernanza internacional, la lucha contra el hambre y la pobreza, así como la transición energética sostenible.