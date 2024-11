Consejo de Mayo: qué pasó con la iniciativa de Javier Milei a 6 meses de su anuncio

El pasado 25 de mayo, el presidente Javier Milei anunció desde la ciudad de Córdoba la creación del Consejo de Mayo, una entidad concebida para "materializar los principios del Pacto de Mayo" que estaría compuesta por un representante del Ejecutivo, de las provincias argentinas, de la Cámara de Diputados, de la de Senadores, de las organizaciones sindicales y del empresariado argentino. Sin embargo, a diez días de que se cumplan 6 meses de la noticia, la mayoría de sus miembros todavía no han sido designados y las negociaciones parecen congeladas.

En palabras del propio mandatario, el Consejo de Mayo se formaría una vez firmado el Pacto de Mayo y después de la sanción de la Ley Bases y el Paquete Fiscal. ¿Su misión? Trabajar en los proyectos de ley que harían realidad los puntos acordados entre el Gobierno nacional y los 19 gobernadores que acudieron a la Casa de Tucumán el último 9 de julio.

Los nombres del Consejo de Mayo

La iniciativa se formalizó el 16 de julio a través del Decreto 617/2024, que ubicó al órgano consultivo bajo el ala de la Jefatura de Gabinete y su titular, Guillermo Francos, quien ejercería la Presidencia del mismo. Luego, el Ejecutivo designó como su representante en el Consejo al ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, mediante el Decreto 710/2024 publicado el 8 de agosto. De acuerdo a la normativa, el Consejo debía comenzar a funcionar 30 días después de su oficialización y reunirse al menos una vez por mes a partir de entonces, pero eso nunca sucedió.

Desde Casa Rosada reconocieron a MDZ que todavía no se han definido las nominaciones restantes, ya que "a veces lo urgente se lleva puesto lo importante”. Sin embargo, deslizaron que el jefe del bloque de Diputados del PRO, Cristian Ritondo, "es una buena opción" para representar a la Cámara baja. Desde el entorno del legislador admitieron a este medio que la propuesta "no es algo que le quita el sueño". "Se desconoce qué función va a tener el Consejo y cómo va a funcionar, si nos llaman, iremos. Si no, no cambia mucho el panorama", consideraron.

El jefe del bloque de Diputados del PRO suena como el posible representante de la Cámara Baja.



Por otro lado, el secretario General de la Unión Obrera de la Construcción (Uocra), Gerardo Martínez, "es número puesto" entre los sindicalistas por su buen diálogo con el Gobierno y su ascendencia en la CGT.

La condición para sentarse en el Consejo es que haya consenso entre las fuerzas cercanas al Gobierno pero también dentro del propio grupo al que pertenece cada candidato. “No vamos a traer a alguien de Unión por la Patria o a un Del Caño para hacer leyes con el Ejecutivo, no tiene sentido", explicaron desde Balcarce 50.

El destino de las vacantes restantes es un poco más neblinoso. Entre los gobernadores se barajan los nombres del entrerriano Rogelio Frigerio y el mendocino Alfredo Cornejo, mientras que se descartan otros como el del tucumano Osvaldo Jaldo porque "no tiene consenso" entre los mandatarios de Juntos por el Cambio.

Sin embargo, desde la Casa Gris de Entre Ríos comentaron a MDZ que "Frigerio siempre mostró su predisposición a colaborar con el Gobierno y el Consejo de Mayo, pero no tiene ningún interés en encabezarlo". Además, advirtieron que las negociaciones están "pausadas", ya que "lo que pase con el Consejo está bastante atado a lo que suceda con la negociación del Presupuesto". En ese punto, los gobernadores reclaman que "el Gobierno se había comprometido a resolver algunas cuestiones que todavía no están resueltas". "Una vez que se acuerde el Presupuesto, si sale todo bien, se va a retomar el armado el Consejo", añadieron.

Por otro lado, Alfredo Cornejo había reconocido a mediados de octubre que el Gobierno quería que él encabezara el Consejo en nombre de las provincias. Si bien lo consideró un tema "bastante trabajoso", el radical sostuvo que estaría dispuesto a enlistarse siempre y cuando tuviera el acompañamiento de los otros 18 gobernadores que firmaron el Pacto de Mayo. Sin embargo, algunos de los mandatarios peronistas habrían presentado objeciones. "El Gobierno se comprometió a hablar con esos gobernadores para alcanzar todos los apoyos, pero siguen sin hacerlo", explicaron a este medio desde el entorno del mendocino.

Alfredo Cornejo aparece como uno de los candidatos del Gobierno para representar a los gobernadores en el Consejo de Mayo.

Las cosas no están más claras en cuanto a los empresarios. Uno de los dirigentes que forma parte del llamado "Grupo de los Seis" que nuclea a la Unión Industrial Argentina (UIA), la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco), la Asociación de Bancos Argentinos (Adeba), la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, la Cámara Argentina de Comercio (CAC) y la Sociedad Rural Argentina (SRA) coincidió en que no hubo mayores avances sobre la conformación del Consejo, pero adelantó que el grupo acordó que "el Gobierno tenga libertad de elección" sobre el candidato del sector y que "no necesariamente" pertenecería al G6.

En cuanto al Senado, desde las autoridades de la Cámara Alta dijeron a MDZ que "había intención de designar a alguien y se barajaron nombres", pero que finalmente no llegó la consulta ni la notificación por parte del Gobierno. Una de las versiones que se llegaron a poner sobre la mesa fue la del salteño Juan Carlos Romero, del monobloque Cambio Federal, pero muy lejos todavía de ser algo concreto.

De momento, solo dos de los siete asientos del Consejo de Mayo están ocupados y el Gobierno no parece apurado en ocupar los faltantes. Sin embargo, desde Casa Rosada no descartan que los engranajes puedan empezar a moverse este año. Dependerá de la agenda del Gobierno, que de momento tiene otras discusiones llamando a su puerta como la del Presupuesto 2025.

Cómo funcionará el Consejo de Mayo

De acuerdo al mencionado Decreto 617, el Consejo funcionará como "un órgano colegiado consultivo de debate y elaboración de proyectos de leyes y demás actos administrativos necesarios para la implementación de los lineamientos acordados en el Pacto de Mayo".

Entre sus funciones, el Consejo de Mayo deberá asesorar al Ejecutivo; elaborar los proyectos normativos necesarios para implementar la implementación de los lineamientos del acuerdo; realizar estudios, desarrollar planes y formular propuestas relacionadas con la puesta en marcha y cumplimiento de los mismos; y elaborar y mantener actualizada una agenda de trabajo para implementar estos puntos.

Según la normativa, su presidente, Guillermo Francos, deberá convocar y presidir las reuniones plenarias del Consejo por lo menos una vez al mes, "o en lapsos menores si ello resultare aconsejable o a pedido del presidente de la Nación".

Además, para que el Consejo pueda sesionar, es imprescindible la presencia de su titular y que haya un quórum conformado por la mayoría de los miembros totales. Los acuerdos del Consejo se adoptarán por consenso y serán remitidos al presidente Javier Milei para su consideración. En los casos donde haya opiniones contrapuestas, se presentará un acuerdo mayoritario al jefe de Estado junto a las posiciones minoritarias, mientras que en caso de que hubiera un empate, el resultado lo dirimirá Guillermo Francos en su calidad de jefe de la entidad.

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, presidirá el Consejo de Mayo.

Qué decía el Pacto de Mayo

El gran acuerdo de Milei proponía "romper con las antinomias del pasado y refundar el contrato social que dio nacimiento a la Patria" y estableció 10 cláusulas para "reconstituir las Bases de la Argentina y reinsertar a nuestro pueblo en la senda del desarrollo y la prosperidad".

Entre ellas, se encontraba la inviolabilidad de la propiedad privada; el equilibrio fiscal "innegociable”; la reducción del gasto público en torno al 25% del PBI; una educación inicial, primaria y secundaria "útil y moderna, con alfabetización plena y sin abandono escolar"; una reforma tributaria que reduzca la presión impositiva, simplifique la vida de los argentinos y promueva el comercio; la rediscusión de la coparticipación federal de impuestos "para poner fin al modelo extorsivo actual que padecen las provincias"; un compromiso en las provincias de avanzar en la explotación de los recursos naturales del país; una reforma laboral moderna que promueva el trabajo formal; una reforma previsional que le dé sustentabilidad al sistema y "respete a quienes aportaron"; y la apertura al comercio internacional, "de manera que la Argentina vuelva a ser protagonista del mercado global".

El presidente Javier Milei junto a los gobernadores que firmaron el Pacto de Mayo.

El pacto contó con la firma de los gobernadores de Catamarca, Raúl Jalil; Chaco, Leandro Zdero; Chubut, Ignacio Torres; Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Jorge Macri; Córdoba, Martín Llaryora; Corrientes, Gustavo Valdés; Entre Ríos, Rogelio Frigerio; Jujuy, Carlos Sadir; Mendoza, Alfredo Cornejo; Misiones, Hugo Passalacqua; Neuquén, Rolando Figueroa; Río Negro, Alberto Weretilneck; Salta, Gustavo Sáenz; San Juan, Marcelo Orrego; San Luis, Claudio Poggi; Santa Fe, Maximiliano Pullaro; Santiago del Estero, Gerardo Zamora; Tucumán, Osvaldo Jaldo, y Santa Cruz, Claudio Vidal, quien firmó unas semanas después del 9 de julio.

Por otro lado, se rehusaron a suscribir los mandatarios de Buenos Aires, Axel Kicillof; Formosa, Gildo Insfrán; La Rioja, Ricardo Quintela; La Pampa, Sergio Ziliotto; y Tierra del Fuego, Gustavo Melella.