Lilia Lemoine durísima contra Victoria Villarruel: "Qué tipa oscura resultó ser"

La diputada de La Libertad Avanza Lilia Lemoine volvió a apuntar contra la vicepresidenta Victoria Villarruel al acusarla de utilizar recursos del Senado para "buscar información" en su contra.

"Vichacruel está mandando a su call center de villarruelines (que paga con recursos del Senado, ni siquiera lo paga de su bolsillo) a buscar información mía para pegarme", lanzó la legisladora en su cuenta de X.

En este sentido, Lemoine aseguró que "ni el kirchnerismo llegó tan lejos" y continuó: "¡Qué tipa oscura resultó ser!". "Amante de la alta política , 100% casta", concluyó. Acompañó el tuit con la foto de la vicepresidenta cuando inauguró el busto de María Estela Martínez de Perón en el Congreso de la Nación.

Una de las últimas declaraciones de Lemoine contra Villarruel fue días atrás, cuando afirmó que la vicepresidenta se burlaba de Milei antes de que el actual mandatario ganara las elecciones.

El tuit de la legisladora

"Esto no me lo pueden negar porque es información que yo tengo y ella misma no lo puede negar, tenemos conocidos en común: antes de que ella fuera candidata de Javier… se burlaba de él", había dicho Lemoine en declaraciones a Radio Colonia.

En otra oportunidad, decía: "Todos la bancamos porque era la compañera de Javier en campaña y esperábamos que siguiera siéndolo. Pero ya no es así y para colmo planea su propia campaña y usa los recursos del Senado para eso. Ya admitió que lo que más le gusta es la 'alta política', que es LA CASTA".