Proponen sanciones para frenar los escándalos y maltratos entre diputados

La diputada nacional Carla Carrizo, del bloque Democracia para Siempre, presentó un proyecto de resolución para crear una Comisión de Ética y Disciplina en la Cámara de Diputados de la Nación. El objetivo es establecer un marco institucional que regule el comportamiento de los legisladores y emita recomendaciones sobre orden, ética, transparencia y buen comportamiento.

El proyecto surge tras un fuerte cruce verbal ocurrido en un plenario de cinco comisiones, en el que los diputados Silvana Giudici, del PRO, y Maximiliano Ferraro, de la Coalición Cívica, protagonizaron un enfrentamiento verbal mientras se debatía sobre ludopatía en niños y adolescentes. Según Carrizo, este tipo de conductas agresivas tornaron recurrentes, mostrando una falta de tolerancia y discusión informada, valores esenciales para el Congreso.

Al respecto, Carrizo lamentó que "lo que ocurrió ayer en el plenario de 5 comisiones entre la diputada nacional Silvana Giudici del Pro y el diputado Maximiliano Ferraro de la Coalición Cívica, mientras se debatía sobre ludopatía en niños y adolescentes en el país lamentablemente no es ya una excepción o un caso aislado sino que últimamente se ha transformado en una práctica que muestra agresión y violencia verbal en lugar de discusión informada y tolerancia que es lo que la casa de las leyes debería transmitir a la ciudadanía".

La propuesta contempla que la nueva comisión funcione dentro de la Comisión de Asuntos Constitucionales y esté integrada por 15 miembros designados por los distintos bloques parlamentarios. Su ámbito de actuación se basará en el artículo 66 de la Constitución Nacional, que regula las facultades disciplinarias de la Cámara, y en la Ley 25.188 de Ética en el Ejercicio de la Función Pública.

Para operar, el organismo necesitará la mayoría absoluta de sus miembros y adoptará decisiones con el voto de la mayoría. Las reuniones serán convocadas por el presidente de la Cámara o de la Comisión de Asuntos Constitucionales. Las sanciones deberán cumplir con los principios de legalidad, debido proceso, defensa en juicio, presunción de inocencia y proporcionalidad.

"No se representa de cualquier modo porque, en democracia, la autoridad debe poder enseñar. Y no alcanza con ser honesto. Uno puede ser honesto y al mismo tiempo ser violento. Y la agresión verbal, como todos lo ven, existe en el Congreso Nacional. Lo increíble es que a 40 años de democracia no funcione en el Congreso Argentino, como sí funciona en otros países democráticos, una comisión de ética y disciplina que penalice distintas formas de agravios, ofensas y formas de maltrato entre diputadas y diputados y entre diputados y personal a cargo”, expresó la diputada.

Concluyó entonces que se necesita "urgente un espacio institucional que penalice el mal comportamiento porque hoy no existe esa estructura en la Cámara, y no hay un ámbito donde se puedan canalizar denuncias y fijar reglas, límites y sanciones".

El proyecto cuenta con el respaldo de otros diputados, entre ellos Manuel Aguirre, Danya Tavela, Marcela Ántola, Mariela Coletta, Marcela Coli y Fernando Carbajal.

La agresión entre los diputados Giudici y Ferraro

Más allá del resultado concreto, el plenario de comisiones fue noticia por esas imágenes que se compartieron sobre el final del debate, cuando la diputada nacional del PRO Silvana Giudici, autora del despacho de minoría, se salió de la vaina e insultó a Maximiliano Ferraro de la Coalición Cívica, cuyo texto fue el eje vertebral del dictamen de mayoría.

"¡Sos un hijo de puta!", le propinó la diputada macrista, ante la perplejidad de la mayoría de los presentes, que contestó con un murmullo ensordecedor. Aludido, Ferraro saltó de su silla y se le fue al humo a Giudici, mientras la presidenta de la comisión de Prevención de Adicciones, Mónica Frade, la invitó a retirarse de la sala por el improperio.

En el fragor de la batalla verbal, Ferraro acusó a la diputada del PRO de ser permeable al lobby de la empresa de apuestas online Codere y de Daniel Angelici.

"¿Cómo me vas a decir eso si me conocés hace más de 20 años? Ególatra", disparó Giudici.

"Hacete cargo", replicó Ferraro, en el momento más caliente del plenario de las comisiones de Prevención de Adicciones y Control del Narcotráfico, Acción Social y Salud Pública, Comunicaciones e Informática, Legislación Penal y Familias, Niñez y Juventudes. .

"Están haciendo un triste espectáculo", lanzó Frade.

"¡Dale, incentivalo! ¡Pará un poquito con la mentira, con los agravios. ¡Parala! Mirá que te conozco, a vos y a Maxi", siguió Giudici, cada vez más fuera de sí.

Giudici terminó de perder las casillas cuando Ferraro hizo hincapié en las diferencias entre el dictamen de la mayoría y el de la minoría, que solamente prohíbe la publicidad en medios de comunicación pero no dice nada respecto de redes sociales, influencers, clubes de fútbol, camisetas deportivas, cartelería en estadios y en la vía pública.