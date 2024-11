Otro cachetazo al kirchnerismo: Amado Boudou también se queda sin su jubilación de privilegio

El Gobierno de Javier Milei anunció este jueves que, a la par del retiro de la jubilación de privilegio de Cristina Fernández de Kirchner y la pensión de Néstor Kirchner, el exvicepresidente Amado Boudu también dejará de cobrar el beneficio de 3.400.132 pesos en mano.

"Con el mismo criterio que se aplicó a Cristina, se suspenderá la jubilación de privilegio a Amado Boudou", le dijo la ministra de Capital Humano Sandra Pettovello a Ámbito.

Por su parte, el vocero presidencial Manuel Adorni, quien fue el encargado de anunciar la medida contra Cristina Fernández de Kirchner, hizo lo propio con Boudou al enviar un mensaje encriptado en su cuenta de X. "Algunos están consultando si la asignación de privilegio que cobran otras personas en similares condiciones se darán también de baja. La respuesta es la obvia: por supuesto", dijo.

Algunos están consultando si la asignación de privilegio que cobran otras personas en similares condiciones se darán también de baja.



La respuesta es la obvia: por supuesto.



Fin. — Manuel Adorni (@madorni) November 14, 2024

El expresidente fue condenado en la causa Ciccone Calcográfica a una pena de 5 años y 10 meses de prisión por los delitos de cohecho pasivo y negociaciones incompatibles con la función pública.

El Gobierno resolvió dar de baja los beneficios de privilegios tras la condena en contra de Cristina Fernández de Kirchner que impuso la Cámara de Casación en la causa Vialidad.

Así lo informó el vocero presidencial Manuel Adorni, en la habitual conferencia de prensa, en la que indicó la quita supone un ahorro de $21.827.624,65 mensuales.

"Por orden del presidente Javier Milei y detrás del trabajo de siempre del Ministerio de Capital Humano, a través de ANSeS se resolvió dar de baja la asignación de privilegio, popularmente conocida como jubilación de privilegio, que la ex presidente Cristina Fernández de Kirchner venía percibiendo", sostuvo el funcionario.

En la misma línea, agregó: "Tanto en la asignación personal como en la derivada por pensión del fallecido expresidente Néstor Kirchner. Esto significa, para los argentinos, un ahorro, al menos de la asignación que se cobraba en mano, de unos 21.827.624,65 centavos".

"El beneficio previsto por la ley 24.018 para ex presidentes y ex vicepresidentes de la Nación, es una asignación que no tiene carácter contributivo y se otorga con carácter excepcional y extraordinario como contraprestación al honor, el mérito y el buen desempeño en el cargo", puntualizó.