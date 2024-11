Jubilación de Cristina Kirchner: el picante posteo de Luis Petri tras la decisión del Gobierno

Este jueves, se dio a conocer que el Gobierno resolvió dar de baja los beneficios de privilegio en la jubilación y la pensión por el fallecimiento de Néstor Kirchner que percibe la exmandataria Cristina Fernández de Kirchner tras la condena en su contra de la Cámara de Casación en la causa Vialidad. La quita supone un ahorro de $21.827.624,65 mensuales. Luis Petri, ministro de Defensa, celebró la decisión del Poder Ejecutivo.

"Más de 20 millones de pesos por mes salen del bolsillo de una condenada y vuelven a los argentinos. Una vez más, el Presidente Javier Milei terminando con los privilegios de la casta", publicó Luis Petri en sus redes sociales.

El posteo de Luis Petri.

El encargado de comunicar la noticia durante la conferencia de prensa hecha en Casa Rosada fue el vocero presidencial, Manuel Adorni. "Por orden del presidente Javier Milei y detrás del trabajo de siempre del Ministerio de Capital Humano, a través de ANSeS se resolvió dar de baja la asignación de privilegio, popularmente conocida como jubilación de privilegio, que la expresidente Cristina Fernández de Kirchner venía percibiendo", aseveró.

En la misma línea, agregó: "Tanto en la asignación personal como en la derivada por pensión del fallecido expresidente Néstor Kirchner. Esto significa, para los argentinos, un ahorro, al menos de la asignación que se cobraba en mano, de unos 21.827.624,65 centavos".

"El beneficio previsto por la ley 24.018 para ex presidentes y ex vicepresidentes de la Nación, es una asignación que no tiene carácter contributivo y se otorga con carácter excepcional y extraordinario como contraprestación al honor, el mérito y el buen desempeño en el cargo", puntualizó.

Según aclaró, la titular actual del PJ va a poder percibir "una pensión y una jubilación de acuerdo a sus aportes, y no por un adicional por los privilegios", y vaticinó que "es una posibilidad" que la exfuncionaria recurra a la Justicia para frenar la decisión del mandatario.

Asimismo, Adorni aseguró que, tras la condena de la Cámara de Casación Penal en la Causa Vialidad por administración fraudulenta, representa "lo contrario al honor, al mérito y al buen desempeño". "La jubilación a ex mandatarios es un privilegio que no debería existir en la Argentina, más aún si quien la percibe está condenada por estafar de las más altas esferas del poder a millones de argentinos que vieron esfumarse sus esperanzas a manos de la política", sentenció.