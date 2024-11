Cuánto cuesta el lujoso hotel donde Javier Milei se hospeda en Estados Unidos

Javier Milei se encuentra el Florida, Estados Unidos, para participar de un evento conservador en el que estará Donald Trump. Además, tendrá un encuentro informal con el reciente electo. Durante su visita se hospedará en el lujoso hotel The Ben, Autograph Collection en donde una noche puede costar más de mil dólares.

El hotel se encuentra ubicado cerca de la casa privada de Trump, Mar-a-Lago, y justo enfrente del lago Worth. Las habitaciones varían sus precios. Desde US$599 la más básica, hasta US$1109 la suite de mayor categoría, habitación en la cual probablemente se aloje el Presidente.

El lujoso hotel, perteneciente a la cadena Marriot, cuenta con instalaciones como un gimnasio, una pileta de gran tamaño y varios bares y restoranes.

Javier Milei viajó a Florida para participar de un evento conservador de Estados Unidos, el CPAC. El Presidente está anunciado como uno de los oradores de la cumbre. Además, Milei se verá con Trump en una reunión informal para comenzar a construir una agenda en común entre Argentina y Estados Unidos.

Así llegaba Milei al lujoso hotel

Con el Presidente llegaron la Secretaria de la Presidencia, Karina Milei, y el canciller (y exembajador estadounidense), Gerardo Werthein. Santiago Oria, el cineasta personal del presidente, también se encuentra en la comitiva oficial, además de otros miembros.

En febrero Milei también había participado del CPAC, pero en esta ocasión el foco es distinto. Mientras que en febrero la cumbre se centró en el grupo conservador, esta vez el encuentro se centra en inversores. Incluso, los tickets para participar del evento se elevaban hasta los 5.000 dólares, o para ser co-host, US$25000. El público en general pudo adquirir entradas desde los US$100.

La relación Milei-Trump es cada vez más estrecha. “Fue una conversación muy agradable. Tenemos una excelente relación. Él había sido muy generoso conmigo cuando fui electo presidente. Tuvimos una conversación muy linda en ese momento, tuvimos un pequeño cruce cuando nos encontramos previo a que yo expusiera en la cumbre conservadora [Conferencia Política de Acción Conservadora, CPAC] en Washington, y el otro día tuvimos un acuerdo de llamada para las 12.15 que duró 11 minutos”, contó el Presidente acerca de la charla con el estadounidense antes de viajar.

Parte del lujoso hotel donde se hospedará Milei.

“Lo felicité por lo logrado. Le manifesté que hoy era un mundo mejor porque habían sido derrotados los wokes, por lo que era una excelente noticia para los Estados Unidos, Europa y la Argentina, y que yo me sentía más acompañado, porque cuando empecé a sostener esto le dije que estaba más solo que Adán en el Día de la Madre. Él me dijo que no iba a estar más solo, que él me iba a acompañar, que juntos íbamos a hacer a América y la Argentina grandes nuevamente y que yo era su presidente favorito. Eso me hizo sentir muy honrado”, agregó Milei.