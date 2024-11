Mauricio Macri, la condena de Cristina Fernández de Kirchner y un mensaje con vistas al futuro

El expresidente Mauricio Macri se pronunció luego del fallo de la Cámara Federal de Casación Penal que ratificó la condena contra la exmandataria Cristina Fernández de Kirchner en el marco de la Causa Vialidad. "Un país que respeta a las instituciones siempre tiene futuro", sentenció el líder del PRO.

Las palabras del exmandatario llegaron pocas horas después de que el tribunal de segunda instancia confirmara la sentencia a 6 años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos contra Cristina Kirchner. Desde el entorno de la exvice, llovieron críticas contra el "Partido Judicial" y denunciaron un "intento de proscripción".

La propia expresidenta, tras conocerse el fallo, aseguró que "a las mujeres les hacen todo 20 veces más difícil" y subrayó: "Si por algo me castigan no es solamente por todo lo que hice, sino porque soy mujer y no se bancan discutir con una mujer y no tener la razón. Como no me pueden dar una piña, hacen las cosas que hacen hoy en Comodoro Py".

Por otro lado, el presidente Javier Milei recordó las críticas que recibió en campaña de parte de "los mismos que hoy hablan de respeto a las instituciones" por "no expedirse sobre la culpabilidad de Cristina Kirchner". "Bueno, en el día de hoy (durante este Gobierno) la Justicia Argentina confirmó la condena e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos de la expresidente", remarcó el libertario, y sentenció: "Hoy podemos afirmar sin ninguna duda que Cristina Fernández de Kirchner es culpable de actos de corrupción".

