Cristina Fernández de Kirchner rompió el silencio tras ser condenada

Cristina Fernández de Kirchner fue condenada a a 6 años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos en el marco de la Causa Vialidad. En el mismo momento que los jueces Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña leían el fallo, la exvicepresidenta habló en un acto en Moreno.

"Cuando sos mujer todo te lo hacen 20 veces más difícil. Y si por algo me castigan no es solamente por todo lo que hice, sino porque soy mujer y no se bancan discutir con una mujer y no tener la razón. Como no me pueden dar una piña, hacen las cosas que hacen hoy en Comodoro Py", expresó Cristina en su visita a una cooperativa de mujeres en Moreno.

Y agregó: "No importa lo que pase, chicas. Al lado de lo que han tenido que aguantar miles y miles de mujeres en condiciones horrendas esto no lo veo como un sacrificio, sino casi como una obligación de alguien que tiene un proyecto de país y un modelo de sociedad. Yo les agradezco a todas ustedes".

Las afueras de Comodoro Py estuvieron custodiadas en el momento de la condena.

Casación decidió de forma unánime sostener el fallo del Tribunal Oral que había sentenciado en 2022 a la exmandaria por considerarla penalmente responsable del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública. Sin embargo, se descartó agregar el delito de asociación ilícita.

A su vez, el tribunal también confirmó las absoluciones del exministro de Planificación Federal Julio De Vido, del exsubsecretario de Obras Públicas Abel Fatala, del exfuncionario de Vialidad de Santa Cruz Héctor Garro y del exfuncionario de Planificación Federal Carlos Kirchner, primo del fallecido expresidente Néstor Kirchner. En este último caso, la absolución correspondió por prescripción del delito.

Cristina Fernández de Kirchner fue condenada en el marco de la causa que investigó la tramitación de 51 procesos de licitación pública para la construcción de obras viales sobre rutas nacionales y provinciales en la provincia de Santa Cruz, entre 2003 y 2015. Allí, los fiscales determinaron que hubo una maniobra fraudulenta que generó un perjuicio de 84 mil millones de pesos para la administración pública nacional.