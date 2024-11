Martín Llaryora irrumpió en la interna del PJ y apuntó contra Cristina Kirchner: "Atrasa, le hace un favor a Milei"

El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, salió al cruce de la expresidenta Cristina Fernandez de Kirchner tras su arribo a la conducción del Partido Justicialista (PJ), remarcó que "atrasa" y consideró que la aparición de la dirigente "le hizo un gran favor a Milei".

El peronismo cordobés está enfrentado con el kirchnerismo desde 2008, cuando se posicionó del lado del sector agropecuario cuando estalló el conflicto con el campo por la implementación de las retenciones móviles. En ese marco, no es extraño que Llaryora "no esté cómodo" con quién quedó a cargo de la Presidencia del PJ.

"(Cristina Kirchner) Atrasa. No le hace bien al partido. Cualquier dirigente tiene un tiempo y después tiene que correrse. Para nosotros el modelo del kirchnerismo no es para la Argentina y para esta etapa hubiera sido mejor otro estilo de conducción y darle una modernidad", enfatizó el mandatario cordobés en diálogo con LN+, y agregó: "Incluso creo que le hizo un gran favor a Milei. He visto como él repuntó en las encuestas con la aparición de Cristina en el PJ".

En ese sentido, sostuvo que su regreso "le dio un aire importante al presidente, fue una gran mano". "Todo esto les sirve a ambos, pero no al justicialismo, por eso, tendría que renovarse”, afirmó. Sin embargo, reconoció que si bien "no está de acuerdo con ella, valora mucho la experiencia previa”.

Por otro lado, Llaryora auguró que Milei "tiene muchas posibilidades" de ganar las Elecciones Legislativas de 2025 y pronosticó que "va a haber un reconocimiento a la baja de inflación" y a que "acomode la macroeconomía". Sin embargo, señaló que si bien "la gente valoriza eso" hay otras cosas que "no las va a aguantar". "La gente va a pedir recuperación. El mayor desafío va a ser cuando la gente vea que se bajó la inflación, con un sacrificio enorme de todos, y pida vivir bien, con un buen salario y trabajo. Cuando la demanda sea otra, no sé si va a alcanzar el plan macroeconómico sin un programa de desarrollo de Milei”, manifestó.

En contraposición, presentó a Córdoba como el ejemplo a seguir a nivel nacional y se diferenció del Gobierno: “Impulsamos el mercado y el sector privado porque creemos que gobernar es generar trabajo, pero también entendemos que hay lugares donde el mercado no puede estar y la gente queda sola e indefensa. Ahí tiene que estar el Estado para ayudar y progresar".

En ese sentido, Llaryora convocó a "generar una posición moderada con Juan Schiaretti como conductor de un gran espacio" que defienda "el equilibrio fiscal, la división de poderes, la libertad de prensa y la generación de planes de desarrollo”. "Tal vez llegue la oportunidad algún día para ese esquema”, concluyó.