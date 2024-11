La peculiar respuesta de Latorre sobre el futuro de la minería en Malargüe

La ministra de Energía y Ambiente de la provincia de Mendoza, Jimena Latorre, participó hoy en la apertura del Foro Valos “Innovando la sostenibilidad”. En ese contexto fue consultada sobre la aprobación de Malargüe Distrito Minero Occidental y admitió que es muy difícil determinar cuánto tiempo podría demandar la etapa de exploración minera. "Esa pregunta es más para Jimena La Torre, la tarotista, porque es hacer futurología", bromeó ante esa pregunta y luego aclaró que a diferencia de otras actividades es muy complejo determinar plazos.

"Esto no es como el desarrollo de obra pública donde vos sabés cuándo pegás el primer ladrillo y cuánto es el plazo para pegar el último y cortar una cinta", explicó y dijo que la ventaja del Distrito Minero es que genera un alto volumen de exploración y eso aumenta las chances de tener resultados positivos. "Estadísticamente el volumen de exploración es lo que te permite madurar estas chances de llegar a proyectos en estado de construcción de minas, es decir, a la producción. Puede que los primeros resultados sean muy buenos y rápidamente las empresas obtengan resultados para cuantificar lo que hay abajo (de la tierra), hacer la perspectividad económica y saber cuánto va a salir de extraerlo, para así hacer la proyección de cuánto va a salir construir la mina, cuánto va a ser la vida útil de la mina, etc. Ese es un escenario que puede demorar uno, dos años, cinco. Pero también, si nos vamos a otros ejemplos en la Argentina, Pachón lleva 40 años explorando", manifestó la funcionaria.

Si bien reconoció que los mayores ingresos para la provincia llegarían recién en la etapa de explotación cuando se extraigan minerales, aclaró que la actividad de exploración servirá para motorizar la economía productiva. "Hay toda una actividad económica vinculada a la minería que no viene de la regalía. En algunos proyectos de otras provincias efectivamente todavía no se ha vendido ni una sola onza de cobre, no se ha sacado ni una sola onza de cobre pero genera inversión que viene de toda la economía directa asociada a esa actividad. Desde la construcción de los campamentos, el movimiento de los suelos, la apertura de caminos, la contratación de servicios vinculados a esos campamentos, como la compra de indumentaria de trabajo, de equipamiento, hotelería, gastronomía, etc. Entonces, ese es el primer impacto directo que tiene una comunidad en desarrollo de la actividad", argumentó Jimena Latorre.

En cuanto a las empresas que llevarán adelante la exploración en los distintos proyectos contemplados en Malargüe Distrito Minero Occidental, advirtió que es probable que sean empresas chicas asociadas con otras más grandes que estén interesadas en hacerse caso de la explotación en caso de que los resultados sean exitosos. "La lógica de la industria minera quizás es muy distinta a la de otras industrias. Las empresas grandes que ya están en la Argentina, que están en San Juan, que están en Salta, tienen mucho interés y de hecho nos los han manifestado en distintas oportunidades por el desarrollo de la minería en la provincia de Mendoza, pero también tenemos que tener en cuenta que hay distintos niveles o tamaños de negocios vinculados a la minería. La exploración la hacen empresas quizás más chicas, lo que se llama empresas junior, luego esas empresas junior que muchas son desprendimientos de esas grandes empresas o son divisiones dentro de esas grandes empresas que empiezan a buscar como esa exploración asociada a los proyectos que ya tienen", explicó.

"Si bien esas empresas grandes no están en Mendoza, nos beneficia porque esas empresas son las que también ayudan a fondear a las empresas más chicas para que hagan esa primera etapa de exploración, pensando en hacia dónde van a expandirse en los próximos años. Si hay resultados positivos en Mendoza con la exploración de cobre, particularmente", subrayó.

"Todo depende de los resultados, por eso necesitamos volumen. Si hay más proyectos explorando tenemos más chances de que los resultados exitosos lleguen y esos resultados generen luego inversiones para la producción, por eso pueden ser cinco o diez o quince años", concluyó Jimena Latorre.