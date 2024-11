El Kun Agüero se reunió con Santiago Caputo en Casa Rosada con las SAD en la mira

El exjugador de la Selección Sergio "Kun" Agüero visitó la Casa Rosada y mantuvo una reunión con Santiago Caputo. El eje central del encuentro fueron las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD).

El jugador es uno de los promotores de las SAD. "Se habilitaron las Sociedades Anónimas Deportivas. Se vienen cosas picantes. Como ustedes saben, muchos me matan. A mí me da igual, porque yo puedo opinar como todos los demás. Pareciera que no se puede opinar. Yo opino y punto, al que le guste bien y al que no mala suerte", había dicho el "Kun" en un vivo con el streamer Coscu.

Posteriormente, Agüero añadió: "El capital privado va a beneficiar. Pero está mal explicado. Al final del cuento, los clubes para que sean privados, sí o sí tienen que votar los socios. Si los socios dicen que no, es no, y basta. Si dicen que sí, privado. Y se acabó, qué tanto bla bla bla, que yo no, que el club es mío...".

El Gobierno reflotó la cuestión de las SAD. El ministro de Modernización, Federico Sturzenegger, anunció hace un tiempo que desde el Gobierno se está revisando el decreto 510/2023 que le otorgó una serie de beneficios impositivos a la organización que lidera Claudio "Chiqui" Tapia, uno de los principales enemigos de la Casa Rosada.

Sergio Kun Agüero con la diputada Juliana Santillán

Además, recordó la madre de todas las batallas entre el Gobierno y la AFA: la implementación de las SAD en el fútbol argentino. "No tiene lógica que no acepten la libertad de los clubes de transformarse, si lo desean, en Sociedades Anónimas Deportivas (SAD), tal como lo permitió el DNU 70/2023, pero al mismo tiempo se beneficie con exenciones tributarias que pagan todos los contribuyentes".

El decreto que tiene en la mira el Gobierno nacional fija un nuevo "régimen especial de percepción, retención y/o autorretención para el ingreso de cotizaciones con destino a la seguridad social", de distintos aportes y tributos vinculados al mundo del fútbol. Entre estos se detalla los fondos al Fondo Nacional de Empleo, al Sistema Integrado Previsional Argentino) y al Régimen de Asignaciones Familiares.

Esto beneficia a "futbolistas; miembros de los cuerpos médicos, técnicos y auxiliares que atiendan a los planteles que practiquen fútbol profesional en cualquier categoría y demás personal dependiente; en todos los casos, de los clubes que intervengan en los torneos organizados por la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y/o la Liga Profesional de Futbol (LPF) en las divisiones: Primera División A de Fútbol Femenino y en las Masculinas de: Primera División, Primera B Nacional, Primera B Metropolitana, Primera C y Torneo Federal A".

También se mete con la venta de entradas y con las transferencias onerosas de contratos de futbolistas profesionales, ya sean temporarias o definitivas. Sobre este punto, el decreto que el Gobierno quiere derogar fija la "cancelación de las cotizaciones con destino a los regímenes de la seguridad social", que se mencionaron previamente. Lo lleva a una suma equivalente al 7,50% del "monto bruto percibido y/o recaudado".