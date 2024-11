El futuro de Cristina Kirchner: qué camino seguirá la causa

Casación ratificó la condena a Cristina Fernández de Kirchner por la Causa Vialidad: 6 años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. Ahora, la defensa de la expresidenta tiene hasta 10 días para apelar ante la Corte Suprema. Hasta que la misma se decida, la condena queda sin efecto.

Diego Armesto, abogado constitucionalista, explicó en MDZ Radio todo lo que se puede esperar de cara a los próximos años por la causa vialidad.

Los plazos de la Corte

Un detalle elemental: nadie le puede imponer plazos a la Corte Suprema, que se puede demorar desde meses hasta décadas en decidir. "El presidente Menem falleció sin haber tenido la sentencia de la Corte Suprema y por eso pudo ser candidato a senador", comentó el abogado.

En ese sentido, lo más importante de la condena a Cristina Kirchner es la inhabilitación para ejercer públicos. Pero "todo va a ser apelado, la función principal de la apelación tratar de dar vuelta la sentencia que tiene en Tribunal Oral y que fue ratificada por la Cámara de Casación".

Para Armesto "hay algo importante que la gente tiene que saber: la Corte va a resolver cuestiones de derecho y no cuestiones de hecho", lo que significa que tratará la consideración jurídica de los hechos de la causa, y no los hecho en sí mismos. "Entonces vos tenés que ver si en el caso hubo verdaderamente una afectación a algunas cuestiones constitucionales que están dentro del Código Penal, que es el debido proceso y la defensa del juicio", explicó. Si es así, es probable que la Corte ratifique la sentencia, "pero volviéndolo a repetir, la Corte no tiene plazo para resolver".

Todo esto significa que, en el 2025, "si Cristina quiere ser candidata, puede ser candidata" mientras la Corte no resuelva, "como pasó con Menem", concluyó.

