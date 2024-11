Cristina Kirchner salió al balcón en el Instituto Patria tras el fallo de Casación que confirmó su condena

La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner se mostró en el balcón del Instituto Patria este lunes para saludar a la militancia que se congregó en los alrededores para manifestarle su apoyo tras el fallo de la Cámara Federal de Casación Penal que ratificó su condena en el marco de la Causa Vialidad.

La exmandataria salió a recibir el afecto de los suyos luego de que el tribunal compuesto por los jueces Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Diego Barroeteveña ratificaran la condena a 6 años de prisión e inhabilitación perpetua en su contra.

De acuerdo a Cristina Kirchner, el fallo fue "un castigo" que "no es solo por todo lo que hizo, sino porque es mujer". "No se bancan discutir con una mujer y no tener la razón. Como no me pueden dar una piña, hacen las cosas que hacen hoy en Comodoro Py", enfatizó la exjefa de Estado durante una actividad en el partido bonaerense de Moreno.

"Al lado de lo que han tenido que aguantar miles y miles de mujeres en condiciones horrendas esto no lo veo como un sacrificio, sino casi como una obligación de alguien que tiene un proyecto de país y un modelo de sociedad. Yo les agradezco a todas ustedes", agregó la exvicepresidenta frente a 400 mujeres promotoras de género.

Además de la militancia, Cristina Kirchner recibió el apoyo de otros dirigentes de su espacio, incluso de aquellos con los que atraviesa momentos de tensión, como el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof. Su exministro de Economía pausó la interna del Partido Justicialista que generó tensiones entre ambos en los últimos meses y manifestó que el fallo fue un acto de "lawfare de manual para disciplinar y proscribir a los dirigentes populares que garantizaron derechos y bienestar a sus pueblos".

Al bonaerense se sumaron otros dirigentes como los senadores Mariano Recalde, Juliana Di Tullio y Anabel Fernández Sagasti, pero también otras figuras cercanas a Kicillof como Andrés 'Cuervo' Larroque y la vicegobernadora bonaerense Verónica Magario.