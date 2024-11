Cristina Kirchner condenada: Juan Grabois admitió que "hubo corrupción"

Los tribunales federales de Retiro amanecieron este miércoles con la presencia de una fuerte custodia policial y doble vallado en sus accesos a la espera de la lectura de la sentencia de la Cámara Federal de Casación en la causa Vialidad y donde se resolvió la condena a seis años de prisión a la ex vicepresidente Cristina Kirchner, como consecuencia de malversación de fondos en obras públicas de la provincia de Santa Cruz.

Sobre el acceso principal en la avenida Comodoro Py se instalaron hileras de sillas blancas a la espera del inicio de la clase abierta contra el "lawfare" anunciada por organizaciones que apoyan a la ex vicepresidente y de la que participan desde las 9 el ministro de Justicia bonaerense, Juan Martín Mena, y el dirigente social Juan Grabois.

En ese marco, el dirigente social analizó que en la Causa Vialidad "no tiene nada que ver la corrupción, no les importa la corrupción, si hubo o no la hubo". Luego admitió: "Sé que hubo corrupción".

Rápidamente se apuró a aclarar que "también sé que Cristina no es responsable, al responsable directo lo sobreseyeron". Eb declaraciones a la prensa en medio de su clase, lanzó además que los tribunales de Comodoro Py "están para el que paga más".

Bajo la premisa "CFK, el poder real y la mafia judicial: un caso de estudio de lawfare", indicó que tanto el gobierno de Mauricio Macri, como el de Javier Milei pudieron tener a favor a la Justicia porque el ex mandatario Alberto Fernández "dejó sus palabras en el bolsillo" y no hizo la reforma judicial que debía hacer: "Fue muy valiente con las mujeres y muy cobarde con el poder", añadió.

"Acá estamos hablando de gente muy perversa. Yo vi el chiquero que tenemos detrás nuestro, con un ambiente prostibulario, que es un asco y poco tiene que ver con el imperio de la ley",dijo.

Por otra parte, indicó que hoy, el lawfer es que "desfinancien las universidades y la Justicia no haga nada" y que los jueces que fallaron a favor de las organizaciones sociales y en contra de la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello,"tampoco haga nada, cuando le roba los alimentos a la gente". Por lo tanto, concluyó que "el único destino que tiene Comodoro Py es su demolición".