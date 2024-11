Condena a Cristina Fernández de Kirchner: pases de factura y acusaciones cruzadas en el peronismo mendocino

Este miércoles, la Cámara Federal de Casación Penal confirmó la condena a seis años de prisión a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner por "administración fraudulenta" agravada y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos en la causa "Vialidad".

Así lo dieron a conocer durante la sentencia en los tribunales de Retiro, a la vez que se confirmó la absolución de la exmandataria por el delito de asociación ilícita por mayoría de dos votos a uno. Además, Casación confirmó las penas a seis años de prisión al ex secretario de Obras Públicas José López, el ex titular de Vialidad Nacional Nelson Periotti y a Lázaro Báez.

También se confirmó la absolución del ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido y las absoluciones de Abel Fatala y Héctor René Garro. En tanto, confirmó las condenas a Juan Carlos Villafañe a 5 años y Raúl Pavesi a 4 años y 6 meses de prisión, a José Santibáñez a 4 años y Raúl Daruich a 3 años de prisión, todos exfuncionarios de Vialidad.

Numerosos dirigentes de todo el país respaldaron a la expresidenta. También sedes provinciales del Partido Justicialista. No obstante, en el PJ de Mendoza hubo silencio, lo cual generó descontento en el ala camporista, que presionó en las redes sociales hasta que pasadas las 21:15 el partido emitió un comunicado tardío.

Fue el exsenador y excandidato a vicegobernador Lucas Ilardo quien con dureza cuestionó al PJ local -que pasará próximamente a ser presidido por el sanrafaelino Emir Félix- por no haberse pronunciado rápidamente al respecto en las redes sociales.

"Che, ¿el PJ Mendoza no se va a expedir sobre la condena a Cristina? Es la presidenta del PJ nacional la compañera. No sé digo... capaz que están en cosas más importantes. El presupuesto, el rollover, la deuda. Pero háganse un tiempito, no cuesta nada", lanzó en tono irónico.

El posteo de Lucas Ilardo.

La exdiputada nacional Marisa Uceda también había señalado de manera desafiante: "Y mira que a muchos y muchas las vimos queriendo la fotito con Cristina. No hay peor olvido que el de la deslealtad".

Tras los ocurridos en las redes -y el revuelo en grupos de WhatsApp del peronismo mendocino, según corroboró MDZ- el PJ finalmente publicó un comunicado a las 21:20 hs.

"Hoy se conoció una sentencia ya anunciada contra Cristina Fernández de Kirchner. Sin pruebas y distribuida con antelación por los medios cómplices. Lamentablemente no genera ninguna sorpresa, porque hemos visto como tanto en nuestro país como en otros, se pretende intervenir el sistema político tratando de proscribir a dirigentes populares", reza el escrito.

"Creemos que este episodio sólo contribuye a profundizar el descrédito de la población con el sistema judicial, que gasta recursos de los argentinos en tratar de operar políticamente antes que brindarse a sus ciudadanos. También creemos que este tipo de persecución no hará sino fortalecer el vínculo de Cristina Fernández de Kirchner con su pueblo, a quién le expresamos nuestro acompañamiento y solidaridad", añade el documento.