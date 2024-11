Celso Jaque explicó el impacto que traerá la minería en Malargüe

Avanza la minería en Mendoza. La Cámara de Senadores aprobó el proyecto Malargüe Distrito Minero Occidental por 33 votos a favor y solo 3 en contra. El departamento cobra un protagonismo inusitado ahora que ya está listo el avance de los 34 proyectos de exploración minera. El objetivo es, eventualmente, la extracción de cobre.

Celso Jaque, intendente de Malargüe, explicó en MDZ Radio la visión del departamento sobre el proyecto y se mostró contento después de que el Poder Legislativo le diera luz verde.

El distrito abarca 18,754 kilómetros cuadrados. Foto: Impulsa Mendoza

La perspectiva de Malargüe

La comunidad malargüina ha mostrado un apoyo sostenido al proyecto minero. Jaque aseguró que "hoy se está actuando con más responsabilidad" a la hora de minimizar el impacto ambiental de la minería en Mendoza. Antes "se instaló la discusión de agua o minería, como si la minería no pudiera ser una actividad lícita, responsable y amigable con el ambiente", destacó.

El intendente reconoce que "el agua es el recurso más crítico que tenemos en Mendoza y por lo tanto no puede haber un mendocino bien nacido que no quiera preservarlo". Pero a su vez, argumentó que "en momentos en que el mundo comienza una transición energética donde cada vez más se necesita el cobre, sería una irresponsabilidad no tratar de hacer una explotación responsable de este recurso".

Para Jaque el impacto de la minería en Malargüe no se quedaría limitado al departamento: "Los estudios preliminares indican que en nuestro departamento habría una importante cantidad de cobre, lo cual permitiría también con el tiempo poder destinar parte de las regalías que puedan venir al desarrollo de otras actividades en toda la provincia".

Noticias Relacionadas Es ley la disolución del Ente Provincial de Agua y Saneamiento: de qué tratan los cambios

Además, "lo que se intenta realizar es en el marco de la ley vigente", refiriéndose a los límites que marca la Ley 7722, que prohíbe el uso de sustancias químicas tóxicas como el cianuro, mercurio o ácido sulfúrico en la explotación minera.

"Comenzamos a andar. Es un largo camino hasta que podamos afirmar que tenemos un proyecto en plena explotación. Pero lo importante de esto es que estamos dando los primeros pasos. El desafío es hacerlo con mucha responsabilidad: no podemos fallar en el tema de los controles, tenemos que ser muy cautelosos", concluyó

Escuchá la entrevista completa: