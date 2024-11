Reforma de la ley de DNU: por qué la oposición puede desafiar a LLA y al PRO

Los bloques de diputados opositores en el Congreso convocaron a una sesión especial para este martes con el objetivo de reformar la ley de Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) y derogar el decreto presidencial 846/24, que permite reestructurar la deuda externa sin seguir los requisitos establecidos por la Ley de Administración Financiera. Sin embargo, el oficialismo apuesta a que la sesión no alcanzará el quórum reglamentario de 129 diputados para habilitar el debate.

Encuentro Federal, Unión por la Patria (UxP) y Democracia para Siempre lideran la convocatoria a la sesión y desafían a La Libertad Avanza y al PRO, al afirmar que cuentan con entre 132 y 135 diputados presentes, lo que permitiría tratar ambas medidas. Fuentes de estos bloques expresaron su confianza en que se alcanzarán los votos necesarios tanto para aprobar el dictamen de reforma de la ley de DNU como para derogar el decreto de canje de deuda.

La reforma de la ley 26.122, aprobada en su momento a instancias de la entonces senadora Cristina Fernández de Kirchner, modificaría el sistema de aprobación de DNU para que estos solo se confirmen con el aval de una cámara del Congreso. La propuesta opositora también contempla que los DNU queden sin efecto si una de las cámaras los rechaza o si no son tratados en un plazo de 90 días.

Por su parte, el PRO, principal partido del bloque Juntos por el Cambio, definió que no contribuirá al quórum necesario para esta sesión, argumentando que busca proteger la institucionalidad y evitar poner en riesgo la gobernabilidad. Así lo expresó la Mesa Ejecutiva del PRO en una reunión encabezada por el ex presidente Mauricio Macri, quien subrayó que el bloque no votará junto al kirchnerismo en caso de que se alcance el quórum. No obstante, dos diputados del PRO, Álvaro González y Héctor Baldassi, se apartaron de esta postura y manifestaron su apoyo a la derogación del decreto.

La Unión Cívica Radical (UCR) también evaluará en las próximas horas su posición ante la sesión. La bancada radical ha presentado su propio dictamen para modificar la ley de DNU, liderado por la diputada Karina Banfi. Sin embargo, varios legisladores de la UCR, conocidos como “radicales con peluca” y entre quienes se encuentran Mariano Campero, Pablo Cervi y Luis Picat, anticiparon que votarían con el Gobierno en esta ocasión.

Desde el oficialismo, persiste la expectativa de evitar el tratamiento de estos temas, pues consideran que la derogación del decreto de canje de deuda afectaría las negociaciones de reestructuración que el Gobierno está llevando adelante y que prevé enfrentar vencimientos por aproximadamente 17 mil millones de dólares en 2025. La Libertad Avanza (LLA), partido que ya había advertido que la anulación del decreto podría complicar la discusión del Presupuesto 2025, destacó que la medida impactaría directamente en las provincias.

En la sesión especial, la oposición confía en contar con el respaldo de 94 de los 99 diputados de UxP, 12 radicales de Democracia para Siempre, 12 de Encuentro Federal, cinco de la izquierda, cinco de la Coalición Cívica, los dos diputados mencionados del PRO y el santacruceño Sergio Acevedo. También se espera el apoyo de Julio Cobos, Fabio Quetglas, Martín Tetaz y Mario Barletta, recientemente sumado a un monobloque.