Presupuesto 2025: la oposición afirmó que Axel Kicillof mando a su ministro a "llorar" a la Legislatura

En un auditorio repleto de funcionarios y legisladores, propios, aliados y opositores, Pablo López, el ministro de Economía de Axel Kicillof, presentó formalmente los lineamientos generales del Presupuesto 2025 y la Ley Fiscal. Entre otras cosas, prevé una proyección de gastos de más de $34 billones con recursos totales por $32,8 billones; emisión de letras del Tesoro provincial por $670 mil millones; y un pedido a la Legislatura para tomar deuda por $1,1 billones. Además el presupuesto funcionará como un escudo contra las políticas nacionales ya que se creará un Fondo de Recupero de Deudas del Estado Nacional y la provincia financiara a universidades nacionales.

En cuanto a la Ley Fiscal impositiva, el titular de la cartera económica bonaerense anticipó que habrá una "modificación" en Ingresos Brutos. Y sobre los impuestos patrimoniales, inmobiliario urbano, rural y automotor, destacó que se actualizarán "moderadamente" y que volverán los beneficios por buen contribuyente.

Cabe destacar que antes de la presentación del ministro a los legisladores de la Ley de Leyes, más temprano en conferencia de prensa, el gobernador Axel Kicillof había calificado al Presupuesto del próximo año como "un dibujo", bajándole así el precio a la discusión parlamentaria.

Al término de la exposición del titular de la cartera de Hacienda, en la que no permitieron preguntas a los legisladores, la gran mayoría de los opositores cuestionaron en "on" y en "off" el presupuesto del próximo año. Los que hablaron en "off" lo hicieron excusándose de que habían sido invitados a la presentación del presupuesto sin que les hayan girado el proyecto, afirmando que no podían hablar en concreto de algo que no conocían. "A mí para hablar me faltan datos", le dijo un senador opositor a MDZ, aclarando rápidamente que en la presentación de López "había muchos puntos oscuros que no son grises, son bien negros".

Presentación del ministro de Economía bonaerense, Pablo López.

Uno de los más vehementes en cuestionar el presupuesto del próximo año fue Alejandro Rabinovich. El jefe del bloque de senadores del PRO, al ser consultado, respondió yendo al hueso: "López vino a llorar, durante gran parte de su presentación fue un constante llanto y agresividad hacia el Gobierno de Milei. Todo lo que se vio fue una presentación, si se quiere política y no técnica, con lo cual ahora hay que observar qué es efectivamente lo que presentaron".

"Faltaron números. Tenemos que ver ahora cuando empecemos a trabajarlo qué es lo que realmente tiene tanto en ingresos como egresos. Y en cuanto a los ingresos, ver cuáles son las modificaciones tributarias que está planteando", sostuvo el presidente de la bancada amarilla.

En tanto, desde la Izquierda anticiparon que votaran en contra del presupuesto y de la Ley Fiscal. En declaraciones a MDZ, el diputado Guillermo Kane dijo que "de ninguna manera vamos a convalidar este presupuesto". Y cargando contra Kicillof afirmó: "Hablaron de la provincia como escudo frente al ajuste nacional, no hay nada de eso. Hay un Kicillof adecuado a una agenda. Milei, a un ajuste muy grave que lo estamos pagando con los salarios de los trabajadores estatales de la provincia de Buenos Aires".

En cuanto a los "off", un legislador boina blanca afirmo: "Hoy Kicillof dejó la puerta abierta para desdoblar las elecciones del próximo año. Debería decir de donde va a sacar la plata. Es algo que tiene que estar en el presupuesto y López de eso no dijo nada".

Por su parte un diputado del PRO cuestiono: "Quieren financiar las universidades públicas nacionales que están en la provincia, fantástico pero que digan de donde van a sacar los recursos y que eso se lo expliquen, sin culpar al gobierno de Milei, al 60% de pobres y al 20% de indigentes que hay en la provincia de Buenos Aires desde que Kicillof es gobernador", añadiendo que "lo positivo es que reconocieron una importante caída en la recaudación impositiva, eso sí culpando a Milei por cortar recursos de la coparticipación". Pablo López, ministro de Economía bonaerense, junto al presidente de la Cámara de Diputados Alejandro Dichiara.

Por el lado de los diputados de La Libertad Avanza, la bullrichista Florencia Retamoso dijo a MDZ que "tienen una amnesia total, no se hicieron cargo de nada. ¿Hace cuánto gobiernan la provincia de Buenos Aires? Hablaron de María Eugenia Vidal y no hablaron de la gestión anterior que es de Kicillof, el mismo gobernador que religieron. No se hacen cargo de que la responsabilidad de la debacle que tiene la provincia de Buenos Aires es de ellos".

"Pero sí hay recursos para invertir en los cuadernos promiscuos que reparten en las escuelas públicas. En eso si invierten. Y no se hacen responsables de que la cuarta cuota del fondo de incentivo municipal nunca llegó a los municipios opositores. Pero la culpa es de Milei", destaco Retamoso.

En sintonía con la diputada bullrichista, el jefe de la bancada de senadores libertarios puros Carlos Curestis escribió en su cuenta de X: "Estuve en la presentación del proyecto de ley del Presupuesto 2025. Resumen: el partido que gobernó 33 de los últimos 37 años dice que la culpa del estado de la provincia es del presidente Javier Milei".

Estuve en la presentación del proyecto de ley del Presupuesto 2025 en PBA. Resumen: el partido que gobernó 33 de los últimos 37 años dice que la culpa del estado de la provincia es del Presidente @JMilei. pic.twitter.com/xRODG1NJ51 — Carlos Curestis (@CarlosCurestis) November 11, 2024

A todo esto, este martes habrá una sesión especial en la Cámara Baja para darle estado parlamentario al Presupuesto 2025 y a la Ley Fiscal. Mientras que el presidente de la Cámara de Diputados provincial, Alejandro Dichiara, convocó a los jefes de todos los bloques legislativos, tanto de diputados como de senadores, para el viernes a una reunión para avanzar en una negociación política que permita aprobar la Ley de Leyes y una nueva suba de impuestos en la provincia de Buenos Aires antes de que termine el periodo de sesiones ordinarias.