Demoras en el Ecoparque: Alfredo Cornejo le pasó factura a Rodolfo Suarez

El gobernador Alfredo Cornejo habló sobre las demoradas obras en Ecoparque, que tuvo su anuncio de refuncionalización ochos años atrás, pero que todavía no supera el 40% de avance en los trabajos para reconvertir lo que fue el predio del ex zoológico ubicado en el Parque General San Martín.

El proyecto -planificado en la primera gestión de Cornejo con Humberto Mingorance como secretario de Ambiente y Ordenamiento Territorial- no vio la luz y hasta el día de hoy presenta demoras en su ejecución. No obstante, en el medio sí se concretaron traslados de animales. Además, la pauta presupuestaria 2025 del Ministerio de Energía y Ambiente contempla continuar con los trabajos y así dejar de postergar la apertura año tras año.

Alfredo Cornejo fue consultado acerca de esta temática y sorprendió al realizar un crítica dirigida a su antecesor en la Gobernación, Rodolfo Suarez. "En el Ecoparque la verdad es titánica la tarea. Es muy fácil decir que lleva ocho años... Ocho años lleva el proyecto. Los sindicalistas le hicieron la vida imposible a la que estaba en mi primer mandato, sin embargo avanzamos muchísimo con las especies porque lo estamos haciendo con bastante cuidado de los animales. Estamos retirando uno a uno. No es fácil que te reciban un elefante o animales de de esa envergadura y lo estamos haciendo. Ahora resulta que recordamos los ocho años de este proceso, pero la verdad es que ayer hemos tenido un avance sustantivo con cien animales que llevamos a a Santa Fe y esa es la noticia hoy", sostuvo.

El interior del Ecoparque. Foto: MDZ.

En ese orden, reconoció: "No obstante, sí hago un una mirada autocrítica referido a las obras. Yo no me explico por qué en el Gobierno anterior (de Rodolfo Suarez) se agregaron más obras que cambiaron el proyecto. El lugar tiene que ser solo un paseo que tenga actividad privada, restaurantes y que sea un paseo que se integre al resto. El parque es un orgullo de Mendoza. Hay gente que viene a visitarlo".

Y agregó: "Queremos que se integre el Cerro de la Gloria y todo ese paseo al resto del parque. También tenemos en vista muchas cosas en el lugar. Queremos concesionar a privados lo que se construyó y terminarlo, pero hay un fondo nacional que se cortó hace tiempo, que el Gobierno nacional no pasó. Era de un crédito internacional que se está cortando y que vamos a afrontarlo con recursos de la provincia".

"El Ecoparque es una tendencia mundial. Quedan muy pocos zoológicos en el mundo. A todos les costó un montón dejar sin efecto el zoológico", cerró Cornejo.