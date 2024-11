El acalorado cruce entre Feinmann y el ministro de Educación de Buenos Aires por los libros con sexo explícito: "Cállese la boca"

El plan de lectura "Identidades bonaerenses", impulsado por la Dirección General de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires, generó una fuerte controversia tras la revelación de que varios de los libros distribuidos en escuelas secundarias, establecimientos técnicos, institutos de formación docente, bibliotecas municipales y escuelas para adultos contenían contenido sexual explícito.

El titular de la cartera educativa, Alberto Sileoni, fue protagonista de un acalorado debate en el programa de Eduardo Feinmann por Mitre, donde se discutió el tema de manera más que acalorada.

El periodista manifestó su descontento con los textos y acusó al gobierno provincial de entregar materiales inapropiados a los estudiantes. "En ciertos sectores ha causado estupor los aberrantes contenidos sexuales que Kicillof le está entregando a los chicos en las escuelas bonaerenses", dijo Feinmann, quien calificó algunos fragmentos de los libros como "realmente aberrantes".

Según Feinmann, los contenidos se están imponiendo a los alumnos "por obligación" en lo que describió como un intento de "degeneración" en la educación.

Durante el intercambio, Eduardo Feinmann no dudó en dirigirse directamente a Sileoni, quien también estuvo presente en el programa: "Para mí, la verdad, se lo digo sinceramente, se lo digo de frente, para mí usted es uno de los degenerados del gobierno de la provincia de Buenos Aires", lanzó el conductor.

El momento de mayor tensión

El tema sigue siendo un foco de debate en la sociedad bonaerense, con opiniones divididas sobre el alcance y la naturaleza de los materiales educativos en cuestión.

En un momento del debate, Sileoni quiso acotar y Eduardo Feinmann le tiró "cállese la boca" para luego leer un fragmento del libro Cometierra, de Dolores Reyes, en el cual se detalla: "Con la mano libre se desabrochó el cinturón, la otra mano se cerró en mi boca, no me podía mover, tiro de mí, sacó su pija por encima del boxer y me la acercó a la boca".

"¿Esto es literatura?", se preguntó el periodista. "Sí", le respondió el funcionario de Axel Kicillof.