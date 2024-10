Martín Tetaz: "Estamos en una posición incómoda para la construcción política"

Martín Tetaz no titubea cuando tiene que expresar su deseo de que le vaya bien al Gobierno nacional de Javier Milei. Tampoco le tiembla el pulso para decir que ese proyecto de país "no tiene nada para ofrecerle a la sociedad". Esto lo lleva a reconocer la dificultad que atraviesa la Unión Cívica Radical en un nuevo escenario de polarización. "Estamos en una posición incómoda desde el punto de vista de la construcción política, sin ninguna duda", afirmó en una entrevista exclusiva con MDZ.

En la víspera de la sesión en la Cámara de Diputados, donde la oposición buscará rechazar el veto a la Ley de Financiamiento Universitario, Tetaz dejó en claro su postura. "Los argumentos del Gobierno se van haciendo cada vez más chiquitos. Ahora tiene menos motivos porque esta es una ley que no tiene impacto hacia adelante". Además, adelantó que la definición será "voto a voto" y que "será realmente muy pareja".

-¿Qué puede pasar con el veto a la Ley de Financiamiento Universitario?

-Va a ser muy ajustado porque ya en la votación inicial, con motivo de los ausentes, estuvo muy cerca de los dos tercios. Nosotros sacamos el 65% de los votos dentro de la Cámara de Diputados y ahora va a ser una votación parecida. O sea, los ausentes van a jugar y mucho. Fíjate que hay bloques, como el caso del PRO, que tiene mucha gente comprometida con la educación, que le va a resultar difícil votar en contra de los profesores universitarios, de los no docentes. Entonces, muchos de ellos por ahí no van, va a ser voto a voto y es una elección muy realmente muy pareja.

-¿Y qué diferencia ve entre el veto previo al aumento a los jubilados?

-Los argumentos del Gobierno se van haciendo cada vez más chiquitos. Ahora tiene menos motivos porque esta es una ley que no tiene impacto hacia adelante. Solamente en 2024, después se va a definir en la discusión del Presupuesto 2025. Esto no compromete el equilibrio fiscal del Gobierno hacia adelante. El impacto en el año corriente es pequeño y es mucho más chico que el superávit que tiene el gobierno. Es 0,14 del PBI, con lo cual no hay el argumento. Tampoco tiene ningún gasto nuevo, nosotros no estamos creando una universidad nueva o nombrando profesores. Nada más que se están analizando los valores nominales actuales. No es ilusión monetaria pensar que si a vos te aumentan el sueldo, en este contexto de la Argentina, estés realmente ganando más que el año pasado, estás ganando menos. Lo que pasa es que hay mucha inflación, Eso es lo único que está pasando.

-¿Entonces por qué cree que el Gobierno va en contra de esto?

-Por razones ideológicas. El Gobierno no está de acuerdo con que el Estado invierta en la educación pública. Como regla general, cree que es un tema que tendría que ser resuelto entre privados. Lo ha dicho Milei en numerosas oportunidades. Yo no estoy diciendo con esto que va a cerrar mañana las universidades, no va a ocurrir. Pero sí que el programa de gobierno, en lo que él llama la reforma de segunda y tercera generación, está la visión de ir a una Argentina en la cual la educación y la salud dependan de que vos te la pagues de tu bolsillo. Esto lo ha dicho muchas veces ellos.

-¿Cómo conviven sus críticas al Gobierno nacional en temas tan sensibles como este con su deseo de que le vaya bien y pueda sacar adelante a la Argentina?

-Argentina tiene que poder construir un consenso macroeconómico de estabilidad que no hemos no lo hemos logrado. Sí lo logramos con la democracia, no importa si gobiernan peronistas, radicales, liberales, todo el mundo acepta los resultados. Lo mismo debería ocurrir con el orden macroeconómico, y ha ocurrido en toda América Latina. Llega un comunista a Chile, pero no te emite. Nosotros necesitamos ponernos de acuerdo en que la Argentina no tiene que tener inflación, en que la Argentina tiene que tener estabilidad fiscal. Ese es un pacto que tiene que tener todos los partidos políticos de Argentina. Yo creo que el día más importante para nosotros es el día después de que el Gobierno consiga estabilidad. Ahí la gente se preguntaba: ¿bajó la inflación y ahora qué?, ¿qué tiene este gobierno para ofrecerle a la sociedad?. El Gobierno no tiene nada para ofrecerle a la sociedad porque su único objetivo es bajar la inflación. Más allá de eso, cree que el Estado no debería existir y por lo tanto no debería ofrecerle nada a la sociedad. Nosotros pensamos que sí, en términos de salud, de educación, de infraestructura el rol del Estado es muy importante. Un rol de darle oportunidades a toda la sociedad, de explotar el capital humano potencial que tiene la Argentina. En eso nosotros vamos a diferenciarnos.

-¿Esa discusión cómo se da dentro del bloque radical? Hay un grupo que parece dispuesto a acompañar las medidas del Gobierno nacional.

-Hay una novedad, el bloque tomó una decisión de definir de manera mayoritaria, y eso implicaría que los que no estén de acuerdo en todo caso, podrían llegar a abstenerse. Pero deberíamos tratar de ir hacia un comportamiento del bloque más homogéneo que el que se dio en votaciones anteriores. Dicho eso, el foco está puesto en la UCR y está bien, no hay ningún problema. Demos la discusión que tengamos que dar, pero todos los bloques, por ejemplo, el peronismo vota partido desde que empezó el año. Los diputados de Tucumán votan todos con el Gobierno. Los diputados de Catamarca votaron mucho con el Gobierno.

-¿Qué lugar les queda a los defienden el orden fiscal y acompañan algunas decisiones importantes del Gobierno pero no aceptan que el ajuste recaiga en jubilados y universidades?

-No es nada cómodo ese lugar. Lo que es el gobierno es lo que Murray Rothbard definía como populismo de derecha. Él plantea en un artículo muy interesante que no alcanza con un gobierno anarcocapitalista, que hay que hacer además populismo de derecha. Eso implica que de un lado están los hombres de bien y todos los hombres de mal son casta, los que quieren arruinar el país. La grieta era durante muchos años por el kirchnerismo y uno estaba cómodo en esa posición porque era clara. Entonces es muy difícil crear o construir esta posición en la que yo no tengo nada que ver con él, pero quiero que le vaya bien al gobierno. Pero hay muchas cosas del gobierno que no comparto. Esta posición intermedia no tiene lugar en la cabeza de la gente. Estamos en una posición incómoda desde el punto de vista de la construcción política. Sin ninguna duda.

-¿Cómo se habita esa incomodidad?

-Cuando la propuesta es tomar partido por uno de los dos, no estoy cómodo. De hecho, ratifico una vez más mi decisión de votar en blanco en el balotaje. Por supuesto, con el kirchnerismo no tengo nada que ver. Nunca voy a estar en esa vereda y con buena parte de las propuestas de gobierno sí que estoy a favor de la estabilidad económica. Obviamente estoy a favor de que al Gobierno le vaya bien y estoy a favor de la visión capitalista del gobierno. Por supuesto, en eso me van a encontrar acompañando siempre y apoyando, pero hasta ahí. No estoy de acuerdo en nada del programa con el programa político de gobierno, de cómo tiene que funcionar el Estado y cómo tiene que ser la sociedad que quieren.

La entrevista completa a Martín Tetaz