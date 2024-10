Martín Menem celebró el veto a la ley universitaria y cruzó a quienes se movilizaron frente al Congreso: "Es un delirio"

El titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, celebró la votación en la Cámara de Diputados que mantuvo al veto de Javier Milei a la ley de Financiamiento Universitario: "Hoy se ganó una batalla".

También apuntó contra quienes se movilizaron en los alrededores al Congreso y aseguró que "hay muchos que no están por la educación", calificando el reclamo como un "delirio".

"Son maniobras viles de esconderse detrás de los jóvenes. Hay muchos que se manifestaron que lo sienten, pero otros no estudian", dijo en diálogo por LN+.

Asimismo, criticó a los legisladores que rechazaron el veto: "Hay muchachos que te piden poner plata donde no saben ni cuánta. No conocen cómo está el tema universitario, pero obligan a un gobierno a hacer algo cuando ellos no lo hicieron".

"No te dicen cuánto va a salir ni de dónde va a salir la plata. Pero obligan a un gobierno que fue legitimado hace 9 meses a hacer algo que ellos cuando fueron gobierno fracasaron. Fracasaron. A ver, hay que hacer un poquito de historia acá", insistió.

En ese sentido, Menem destacó que el Gobierno continúa defendiendo el rumbo "a pesar de los intentos desestabilizadores" y consideró que la educación debe apostar a la "estabilidad económica".

Finalmente, agradeció al PRO por acompañar al oficialismo. "Estamos trabajando permanentemente con el PRO. Tenemos una reunión de coordinación parlamentaria. Escuchamos todo lo que tienen para aportarnos. Tienen muy buenos proyectos de ley, tienen mucho más recorrido parlamentario que nosotros. Nos vamos complementando muy bien", cerró.