Llegó el día clave para el veto universitario de Javier Milei en Diputados: el poroteo final

La Cámara de Diputados decide hoy la suerte del veto a la ley de Financiamiento Universitario, en un mano a mano con negociaciones hasta la última hora. El Gobierno cree tener los votos para avanzar con el veto de Javier Milei, en un escenario más complejo que con el del rechazo al cambio en la movilidad jubilatoria.

La sesión especial está convocada para mañana a partir de las 11, y tiene lugar luego de la masiva movilización del miércoles pasado en la Plaza del Congreso y otros puntos del país en defensa de las universidades públicas nacionales.

Otra vez, la división en el bloque de la UCR podría convertirse en el factor determinante para desnivelar la balanza a favor del Gobierno.

Para blindar el veto, el oficialismo necesita como mínimo un tercio de los votos de los que marquen el voto. Por eso, las ausencias podrían colaborar en el objetivo, dado que angostaría el número necesario para bloquear el avance de la ley.

En el oficialismo sacan cuentas y se entusiasman con el número 84, que es el piso de diputados que, según interpretan, colaborará con la causa y permitirá ganar la batalla.

El poroteo final

• LLA: 39

• PRO: entre 33 y 35

• MID: 2

• UCR: 4

• Marcelo Orrego (SJ): 2

• Osvaldo Jaldo (Tucumán): 3

• Frente Renovador de la Concordia: 1

"El Bloque PRO va a acompañar la decisión del veto presidencial con respecto al presupuesto universitario que será tratado este miércoles en la Sesión Especial solicitada en la Cámara de Diputados", expresó en un comunicado la bancada que preside Cristian Ritondo.

"Celebramos que el Gobierno nacional haya escuchado nuestros pedidos en relación a mejorar la propuesta salarial a los docentes, y de la inclusión de la Garantía Salarial Docente para aquellos que están en las categorías salariales más bajas del sistema", justificaron. De todos modos, persisten las dudas sobre los votos de Álvaro González, Ana Clara Romero y Héctor Baldassi.

La UCR volverá a estar en la picota dado que cuatro diputados del “grupo de los cinco” volverán a darle la espalda al bloque y seguirán la senda del oficialismo. El oficialismo ya incluía a Mariano Campero y a Luis Picat en la cuenta de votos propios. Ellos se habían ausentado en la sesión del 15 de agosto.

En las últimas horas sumó también al correntino José Federico Tournier y al misionero Martín Arjol, quien en la pasada sesión había votado a favor de las universidades públicas. El neuquino Pablo Cervi, que también había votado a favor de la ley de Financiamiento Universitario, se inclinaría por la abstención. Otra buena noticia para el oficialismo es que el formoseño Fernando Carbajal, por problemas personales, no podrá estar en la sesión.

De esta manera, la UCR garantiza 26 votos a favor de la ley y cuatro serían en contra, es decir, apoyarán el veto de Milei.

Completan los 84 defensores del veto los tres diputados del bloque tucumano Independencia, dos diputados del MID (el jefe del bloque, Oscar Zago, está de viaje y no llegaría a la sesión), dos de la bancada sanjuanina Producción y Trabajo, y la monobloquista Paula Omodeo.

Con apenas un voto más, el oficialismo se asegurará la confirmación del veto, tomando como un hecho las cuatro ausencias que ya se dan por descontado (Zago, López Murphy, Carbajal y Stefani).

Es un misterio el voto de Lourdes Arrieta: en declaraciones periodísticas anunció que tendrá “media mano a favor” de las universidades públicas. Si bien insinuó un posible apoyo a la ley, la ambigüedad en sus expresiones deja entrever las fuertes presiones que viene recibiendo de parte del movimiento libertario. Si no vota a favor, es muy probable que Arrieta termine ausentándose. No sería la primera vez que la diputada modifique su voto. Ya lo hizo con la ley jubilatoria, cuando pasó de votar en contra a abstenerse. En la sesión del 15 de agosto, cuando aún no había sido desplazada del bloque de La Libertad Avanza, votó en contra del presupuesto para las universidades.

En Unión por la Patria tienen comprometidos a sus 99 representantes para estar en el recinto y levantar la mano a favor de las universidades. Si esto fuera así, el piso de diputados a favor de la ley sería de 159, y le faltarían unos cuantos votos adicionales para dar vuelta el partido

En el otro bando, para superar los dos tercios de los votos deberán sumar 169 voluntades. Aunque si la cantidad de ausencias fuera mayor, podrán alcanzar el objetivo con menos votos.