Guillermo Francos y una tajante sentencia ante la posibilidad de una "negociación" con Cristina Fernández de Kirchner

En el marco del 16° Coloquio de la Unión Industrial de Córdoba, el jefe de Gabinete de Ministros de la Nación, Guillermo Francos, fustigó a Cristina Fernández de Kirchner (CFK) y cerró la puerta a cualquier posibilidad de diálogo con ella en su aspiración de presidir el PJ Nacional.

"No veo la lógica de dialogar con ella si se sienta a hablar con las mismas recetas que hundieron al país. Yo no veo que haya cambiado sus propuestas la expresidenta, que por supuesto no se hace responsable del gobierno de Alberto Fernández de quien era la vicepresidenta. Por eso digo: ¿qué sentido tendría dialogar con ella?", señaló Francos en la entrevista de cierre del encuentro.

Sus palabras fueron aprobadas con un efusivo aplauso del sector industrial nacional presente en el recinto, en especial de los representantes de la provincia mediterránea. "Creo que el kirchnerismo ha hecho mucho daño a la Argentina, demasiados años, Córdoba es un ejemplo de una provincia que resistió y que fue fuerte en esa resistencia, pero no pasó lo mismo en todo el país", recordó.

El jefe de Gabinete de Ministros también defendió la política económica nacional enfatizando el claro objetivo de reducir el gasto público, para lo cual en su primera etapa recordó que se redujeron 30.000 empleos en el Estado Nacional.

Además, aseveró que comenzó a reactivarse la economía, y a verse posibilidades de inversión. En ese sentido, reveló que en las próximas horas el presidente de YPF firme un MOU con una de las empresas petroleras más importantes del mundo para poder vender un tercio del gas que puede exportar la Argentina, a partir de Vaca Muerta, con un compromiso de compra que tendría un importante impacto en la economía argentina.

Guillermo Francos rechazó la posibilidad de que el Gobierno se siente a dialogar con CFK de ser propuesta como jefa del PJ Nacional.

En tanto, basado en el precepto que la prioridad como política de Estado es lograr el equilibrio fiscal, indicó que desde ese lugar "se van a resolver el resto de los problemas". "La política del presidente sigue siendo lograr cero déficit, cueste lo que cueste. A mí me lo ha dicho con absoluta claridad: él no está aquí para hacer política, en términos de analizar si cada medida que toma le reditúa políticamente a favor o en contra. El señala que está dispuesto a pagar los costos políticos por la medida que toma, sin importarle si su imagen baja 5, 10 o 15 puntos o si se tiene que ir ´cascoteado´ de la Casa de Gobierno el día que termine mi mandato. El está convencido que va a hacer lo que vino a hacer, que es terminar con el déficit fiscal en la Argentina que es la madre de todos los males", enfatizó Guillermo Francos.

Varios interesados en Aerolíneas

Francos también analizó la posible privatización de Aerolíneas Argentinas, luego del anuncio del paro total del transporte para el 30 de octubre que se conoció este martes.

"Con respecto al paro que acaba de anunciarse, supongo que todavía hay un plazo bastante largo para poder conversar sobre qué es lo que se pretende. Me parece que hay mucha tela para cortar sobre ese tema", señaló Francos.

Y enfatizó que hay "varios interesados" en hacerse cargo de la línea de bandera más allá de los seis gremios conflictivos que agrupan a sus trabajadores. "Hay empresas interesadas en Aerolíneas Argentinas. Obviamente, si se considera reformar el estatuto de los trabajadores, las condiciones para esa privatización serían mejores. Ya se han hecho públicos varios de los privilegios que tienen los empleados con respecto a la utilización de la propia Aerolínea en beneficio propio", enfatizó.

"Todas esas cosas son parte del costo que hace inviable la empresa y son temas que debieran modificarse. Nosotros quisimos dar esta discusión en el Congreso. Aerolíneas Argentinas era una de las empresas que nosotros habíamos planteado para privatizar en la Ley Bases junto a muchísimas otras, pero no nos aprobaron la gran mayoría. Aerolíneas fue una de las que fue rechazadas y ahora estamos en esta situación de conflicto", rememoró.

Asimismo, analizó el modelo Alitalia como posible de aplicar en Argentina y dijo: "Hay varios modelos como el Alitalia y de Vares, que Lula se la dio a los empleados cuando quebró. La verdad que uno quisiera que haya un poco más de racionalidad de parte de los representantes gremiales. Yo todavía no me he juntado con ellos. Sé que tengo que hacerlo y lo haré seguramente en los próximos días para ver si hay alguna posibilidad de entendimiento. Para el 30 de octubre falta mucho y yo creo que podremos conversarlo", confió. Guillermo Francos en el coloquio de la UIC. Foto: Gabriela Yalangozian/MDZ

Y recordó que, si bien no hay un modelo de privatización a seguir para con la línea aérea de bandera, que podría replicar los casos de Italia o de Brasil, "hay varias empresas que ya han consultado al ministro de Economía y han manifestado su interés por Aerolíneas Argentinas. No hay un modelo concreto, porque todavía no tenemos una autorización de parte del Congreso para llevar adelante la privatización", aclaró.

Ley de Financiamiento universitario

Por último, Francos dejó claro que el gobierno de Javier Milei no descarta la vía judicial si este miércoles la Cámara de Diputados rechaza el veto presidencial a la Ley de Financiamiento Universitario que se trataría hoy en recinto.

"Esperamos que no sea rechazado el veto, pero somos una fuerza minoritaria. Hemos conseguido apoyos, pero no puedo prever cómo será el resultado final", afirmó el jefe de Gabinete desde la provincia de Córdoba.

El Jefe de Gabinete criticó la ley sancionada por la oposición, subrayando que el Ejecutivo empleará "todos los medios para no ejecutarla", en caso de que el veto sea rechazado. Al finalizar su participación en el evento de la Unión Industrial de Córdoba, agregó: "Creemos que la ley no se sancionó conforme a los términos establecidos por la ley de administración financiera y el reglamento del Congreso de la Nación. Vamos a agotar todos los recursos para evitar su aplicación".