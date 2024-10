El "alocado" festejo de Javier Milei luego de la entrevista con el Financial Times

El diario estadounidense Financial Times entrevistó al presidente Javier Milei y hablaron, entre otras, del cepo y qué es lo que necesita el país para que se libere. El medio, además, hizo un repaso de la situación peso-dólar en la Argentina, algo que el presidente festejó en sus redes sociales.

Milei le declaró al Financial Times que fijar una fecha para levantar el cepo iría en contra de su "régimen de libertad". También indicó que la economía del país aún no está preparada, ya que la inflación debe seguir bajando y otros números de la economía tienen que dar luz en verde.

Sobre lo anterior, aclaró que en su Gobierno no son "comunistas", sino que son "libertarios". "Hay una cuestión filosófica detrás de esto, y es que no puedo fijar fechas porque no pienso como un planificador central. Pensamos en términos de un régimen de libertad", agregó en esa línea.

Es que poco tiempo después a que el Financial Times posteara la nota completa en su portada, Javier Milei ya estaba celebrando en X. Con su típico e irónico mensaje, escribió: "Fenómeno barrial".

Milei volvió a hablar sobre el levantamiento del cepo cambiario.

"El cepo lo vamos a liberar cuando la tasa de inflación sea cero", había dicho Milei desde la Bolsa de Wall Street hace pocas semanas. Además aseguró: "El día que terminemos de levantar el cepo se cerrará el exceso de demanda de divisas".

"Si viene alguien y nos da mucho dinero en efectivo, entonces sí, mañana abrimos (el cepo). Pero estamos trabajando como si eso no fuera a pasar. Es como si tuviéramos una gran aversión al riesgo", dijo en otra oportunidad.