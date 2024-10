Axel Kicillof acusó de "traidores al pueblo" a los legisladores que no voten "para voltear" el veto de Javier Milei

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, encabezó en los jardines de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) el "Encuentro por la Educación Pública". Rodeado de estudiantes, docentes, funcionarios, intendentes y militantes, Kicillof cargó contra las políticas implementadas por el Gobierno nacional, al mismo tiempo que lanzó duras advertencias a los legisladores que planean respaldar el veto de Javier Milei a la Ley de Financiamiento Universitario.

La "clase abierta" fue organizada por la Federación Universitaria de La Plata (FULP), con la premisa de visibilizar la preocupación por el futuro de la educación pública. Especialmente, la Ley de Financiamiento Universitario aprobada por el Congreso Nacional y vetada por el presidente Javier Milei.

Con el micrófono en mano, Kicillof dio un discurso intimidante hacia los diputados que respalden el veto presidencial: "Esta reunión tiene un solo objetivo, dejarle en claro a los legisladores que no voten para voltear el veto de Milei que los consideramos traidores al pueblo y a la historia", provocando una efervescente reacción de los presentes, quienes aplaudieron cada intervención del gobernador.

Pero Kicillof no se detuvo ahí. Aseguró que no se olvidarán de aquellos que se alineen con el veto presidencial: "No nos vamos a olvidar de los que mañana voten en contra", remató.

El acto tuvo lugar en el ex predio del Batallón de Infantería de Marina III (ex BIM III), un espacio con una carga simbólica, ya que actualmente aloja las facultades de Psicología y Humanidades. Con ese escenario de fondo, la presidenta de la FULP, Albertina Bidart, presentó al gobernador bonaerense, dando inicio a la "clase abierta" en defensa de la educación pública.

No es la primera vez que en nuestro país intentan arancelar y privatizar las universidades, pero siempre existió un factor fundamental para impedirlo: la lucha de los estudiantes, los docentes y la comunidad entera.



Durante su exposición, Kicillof hizo mención a la marcha del 2 de octubre - de la que no fue partícipe por estar en México como invitado de honor en el recambio presidencial, donde posteriormente dio una "clase magistral"- en la que miles de personas salieron a las calles para protestar contra el veto presidencial.

El gobernador destacó la magnitud de la movilización: "Lo que se vio en la calle no fueron solo estudiantes, docentes y no docentes, sino que fue un pueblo entero. Me permito darle un consejo a Milei y a los que van a votar: el pueblo entero está mirando".

Hablándole directamente a los diputados nacionales de la UCR que darían su apoyo a la denegación presidencial; Kicillof apeló a la historia del centenario partido y los instó a no respaldar el veto de Milei. "Que mañana a ningún radical se le ocurra tirar a la basura lo mejor de su historia bancándole el veto a Milei" sentenció, en una clara alusión a los vínculos históricos del radicalismo con la defensa de la educación pública y los derechos sociales.

La "clase abierta" contó con la presencia de una nutrida comitiva de funcionarios bonaerenses e intendentes de la región Capital, entre los que se encontraban los jefes comunales de La Plata, Julio Alak, y su par de Ensenada, Mario Secco; así como los ministros bonaerenses Carlos Bianco (Gobierno), Pablo López (Economía) y Cristina Álvarez Rodríguez (jefa de Asesores) y el presidente del Banco Provincia, Guillermo Quattromo.

Kicillof aprovechó cada segundo de su discurso para reforzar la idea de que la educación pública es un derecho que no puede estar en juego; posicionándose como uno de los principales opositores de las políticas implementadas por el Gobierno nacional.

A todo esto, estudiantes de la Universidad Nacional de La Plata tomaron el rectorado de la casa de altos estudios platenses en protesta por el veto a la Ley de Financiamiento Universitario