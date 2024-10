La inspectora suspendida por Irrigación fue amenazada de muerte: "No me quiero matar"

María Emilia Scatolón es inspectora de cauce del Departamento General de Irrigación desde 2012. Ganó las elecciones con el voto de los regantes y desde ese momento recorre canales y acequias de Lunlunta para que el agua llegue a todas las fincas y vecinos de la zona.

Los trabajos para sacar las muestras para mandar a analizar. (Gobierno de Mendoza)

En el bajo Lunlunta las capas freáticas están altas, es decir, que el nivel del agua del subsuelo es alta. Por lo que históricamente se hacen sangrías, zanjas para drenar el agua hacia el río Mendoza.

Cuando hacían estas tareas con autorización de Irrigación muchas veces se encontraban con agua y tierra con rastros de presunta contaminación. “Cuando empezamos a abrir la sangría de drenaje, nos empezamos a dar cuenta que brotaba entre las sangrías una presunta contaminación de petróleo. Yo lo vengo denunciando desde el 2014. Yo vengo haciendo las actas. Todo eso no quedó en nada. Se arreglaba entre Irrigación, YPF y la Dirección de Protección Ambiental”, explicó María Emilia Scatolón en MDZ Radio 105.5 FM.

“Yo sacaba agua con petróleo y después en los análisis me decían que salía agua mineral de ahí. Entonces en esta oportunidad cuando encontré presunta contaminación, no solamente hice la denuncia que correspondía ante el Departamento General de Irrigación, sino también en la Justicia”, agregó la inspectora de cauce suspendida.

Después de la presentación en la Justicia empezó un calvario dentro de Irrigación para Sacatolón que terminó con su suspensión por 60 días y amenazas de muerte. Según el testimonio de la maipucina, primero le pidieron la renuncia pero ella se negó rotundamente. Después vino la investigación por rendiciones de cuentas no presentadas que terminaron con la suspensión. Y ayer, comenzaron las amenazas de muerte.

“Hace un tiempo atrás se perdió un balance mío del 2022. No se cargó. Yo tengo los recibos de un contador que me cargaba los papeles. Ni 2023 ni 2024 se habían cargado e Irrigación nunca se dio cuenta. Me dijeron que me limpiaban la causa si yo renunciaba y le dije que no. Es una cama armada y está en la Justicia. Yo voy a pagar las consecuencias de esto, pero yo no voy a renunciar porque si yo renuncio esto queda en la nada porque Irrigación toma la inspección y ellos ya tienen varias inspecciones tomadas”, detalló Scatolón.

“Me hicieron llamados anónimos, mensajes de texto. Me dijeron que me iban a encontrar muerta en un canal. Mi trabajo no es de oficina, yo ando caminando entre los canales. Entonces realmente que te digan que te van a encontrar ahogada… Ya saben, no me voy a ahogar, no me quiero matar y menos en un canal”, agregó e indicó que ya hizo la denuncia en la Fiscalía 10° de Maipú.

El superintendente general de Irrigación, Sergio Marinelli. (MDZ)

Además, la inspectora de cauce suspendida aseguró que hay muchos intereses de empresas y personas que pueden quedar involucrados en el tema de los pasivos ambientales.

Por último, insistió en que va a llegar hasta las últimas consecuencias porque se debe a los regantes y que no va a ser cómplice de la presunta contaminación en Lunlunta. “Es muy grave. Los mendocinos tenemos que tomar conciencia de que nos están contaminando el suelo en Lunlunta, el río Mendoza, el agua que tomamos. Yo he venido a destapar algo muy complicado”, cerró.